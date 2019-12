Co-working-pioneeri Spaces jatkaa kasvuaan Suomessa

Spaces tarjoaa yrittäjähenkisyyttä ja luovaa energiaa pursuavia työympäristöjä sadoissa kohteissa kautta maailman. Tilat on luotu edistyksellisille ajattelijoille, tienraivaajille ja muutoksentekijöille, jotka haluavat saavuttaa ja ylittää tavoitteensa. Luovuuden ruokkimiseen suunniteltu Spaces auttaa ideoiden kehittämisessä kokoamalla dynaamisen yhteisön pienyrityksiä ja yrittäjiä, mukaan lukien yritysten sisäiset yrittäjät, saman katon alle.

Spaces on IWG plc -yhtiön tavaramerkki: IWG plc on holdingyhtymä, johon kuuluu useita johtavia työtilojen tarjoajia. IWG:n salkkuun kuuluvia tavaramerkkejä ovat myös Regus, Signature by Regus, HQ ja No18.