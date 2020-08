Coca-Cola European Partners ja IBM solmivat monivuotisen sopimuksen pilvipalveluista

Hybridipilvi vauhdittaa colapullojen matkaa hyllyyn.

LONTOO – 11.8.2020: Maailmanlaajuisesti erilaisia alkoholittomia juomia kulutetaan yli 700 miljardia litraa vuodessa ja juomien saaminen kuluttajien nautittavaksi on haaste niin juoman valmistajille kuin sitä pullottaville yrityksille. Teknologian merkitys tuotannon ja jakelutien toiminnanohjauksessa on ratkaiseva. Coca-Cola European Partners (CCEP) valitsi IBM:n hybridipilven varmistaakseen, että janoiset kuluttajat saavat suosikki juomansa vaivattomasti ja oikea-aikaisesti juuri silloin kun he sitä tarvitsevat. Coca-Cola European Partners allekirjoitti monivuotisen sopimuksen IBM:n kanssa vauhdittaakseen siirtymistään hybridipilviympäristöön.

Jakelutehokkuus ratkaisee virvokkeen menestyksen

Jakelutien tehokkuus ja se, miten virvokkeet saavuttavat kuluttajat ovat avain menestykseen tai epäonnistumiseen. Maailman suurin Coca-Cola-pullottaja CCEP on valinnut IBM:n avoimen hybridipilviympäristön, jossa hyödynnetään IBM:n tekoäly- ja analytiikkaratkaisuja sekä Red Hat OpenShift- ja Red Hat Enterprise Linux -teknologioita, pystyäkseen tarjoamaan parempaa palvelua miljoonille asiakkailleen. CCEP:n IT-ympäristössä tämä näkyy joustavuutena ja järjestelmien parempana kykynä ehkäistä tai vastustaa häiriötä, ja toisaalta kykyä palautua häiriön jälkeen toimintaan uudessa tilanteessa.



”Viime vuosien menestyksekäs yhteistyömme IBM:n kanssa on antanut meille lisää luottamusta ottaa seuraava askel vahvasti pilviympäristöihin nojaavassa digistrategiassamme. Valitsimme IBM:n hybridipilviarkkitehtuurin Red Hat OpenShift -teknologialla varustettuna, koska näin voimme joustavasti optimoida erilaisia julkisia pilvialustoja tulevien tarpeidemme mukaan”, sanoo CCEP:n tietohallintojohtaja Peter Brickley.

Coca-Colan vauhti kiihtyy pilven kyydissä

Tekoäly-, analytiikka- ja IoT-ominaisuudet muodostavat CCEP:lle kokonaiskuvan organisaation toiminnoista. Näin se voi jatkuvasti analysoituun tietoon nojaten tehostaa ja kehittää toimintaansa. Kustannussäästöjen rinnalla syntyy uusia tapoja myös siihen, miten juomat saataisiin kuluttajille tehokkaammin.



IBM auttaa CCEP:tä modernisoimaan ja virtaviivaistamaan IT-ympäristönsä. Red Hat Enterprise Linux tarjoaa avointa standardia hyödyntävän kustannustehokkaan alustan. Red Hat OpenShift puolestaan avaa CCEP:lle markkinoiden kattavimman Kubernetes alustan kriittisten sovellusten kehittämiseen ja ajamiseen IBM:n hybridipilviympäristössä. Multicloud Management -ratkaisun avulla CCEP pystyy integroimaan vanhat järjestelmänsä pilveen ja hallitsemaan kokonaisuutta yhdestä näkymästä.



