Cocomms mukana Ranskan vuoden 2019 parhaassa yritysjärjestelyssä

Cocomms Oy on vaikuttavaa vuoropuhelua rakentava viestintätoimisto. Uskomme, että vaikuttavuus syntyy ymmärryksen, vuoropuhelun ja valmentavan johtajuuden kautta. Olemme rohkea, luotettava ja kansainvälinen kumppanisi, oli kyse sitten muutoksesta, yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta tai brändin kirkastamisesta. Asiakkaitamme ovat muun muassa BlackRock, BMW, Fujitsu, McDonald’s, Netflix, Novartis, Ruokavirasto, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Veikkaus. Cocommsin vuoden 2019 liikevaihto oli 3,1 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on 27 työntekijää, ja se on täysin suomalaisessa omistuksessa.

www.cocomms.com