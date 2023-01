Codeax SAFE tuo pelastussuunnitelmat nykyaikaan

Codeax SAFE on edistyksellinen ratkaisu turvallisuustiedon hallintaan ja jakamiseen. Se tuo uutta tehokkuutta, tavoitettavuutta ja käytettävyyttä kiinteistöjen turvallisuuden varmistamiseen.



Tuotteen ytimessä on vahvaan visuaalisuuteen perustuva digitaalinen alusta, joka korvaa vanhentuneet tekstipohjaiset pelastussuunnitelmat. Se kokoaa kaikki turvallisuuteen liittyvät tiedot ja toimintaohjeet kätevästi samaan paikkaan, jossa niitä on helppo ylläpitää ja jakaa kaikille kiinteistön käyttäjille.



Codeax Oy:n teknisenä kumppanina Codeax SAFEn tuotekehityksessä ja toteutuksessa toimii tietoturvan erikoisosaaja Insta Advance Oy. Kehitystyössä on ollut mukana myös tuotteen loppukäyttäjiä erilaisista toimintaympäristöistä. Tuote on voittanut The most advanced digital twin -palkinnon World of Digital Built Environment -tapahtumassa vuonna 2022.



Codeax SAFEn valtteja ovat reaaliaikaisuus, visuaalisuus ja pelinomaisuus



Codeax SAFEn käyttöliittymänä toimivat kiinteistön pohjakuvat, joihin merkitään tilojen turvallisuuteen liittyviä kohteita, kuten palontorjunta- ja ensiapuvälineistöä sekä poistumisreittejä todellisuutta vastaaville paikoilleen. Kohdemerkkien taakse voidaan linkittää kaikki kohteisiin liittyvät tiedot käyttö- ja toimintaohjeista huoltoraportteihin.



Ohjelman avulla turvallisuustietoa voidaan jakaa kielineutraaleissa muodoissa kuvina ja videoina, mutta myös esimerkiksi äänitiedostoina tai linkkeinä. Sisältöjen ylläpitoa ja reaaliaikaista päivittämistä helpottaa älykäs organisaatiokohtainen liitteiden hallinta. Erilaisten käyttäjätasojen avulla tietoa voidaan myös kohdentaa tarkoituksenmukaisesti eri ryhmille, kuten kiinteistöjen asukkaille, työntekijöille, tilapäisille käyttäjille ja viranomaisille.



"Codeax SAFEn visuaalisuus ja pelinomaisuus tekevät turvallisuuteen tutustumisesta kiinnostavaa ja jopa hauskaa. Tämä saa ihmiset omaksumaan ja muistamaan tärkeitä tietoja entistä paremmin, ja myös lasten on helppoa oppia turvallisia toimintatapoja. Aiomme jatkossa edelleen kehittää tätä tiedonhallinta-alustaa, joka soveltuu monipuolisesti muunkin tyyppisten kiinteistötietojen, ohjeiden ja tiedotteiden hallintaan sekä jakamiseen", toteaa Codeax Oy:n toimitusjohtaja Ari Virtanen.



"Reaaliaikainen pelastussuunnitelma parantaa turvallisuutta, ja sen käyttökohteita voivat olla asuinkiinteistöt, yritysten toimipaikat, teollisuuslaitokset, julkishallinnon kohteet, sairaalat ja terveydenhuollon yksiköt sekä erilaiset tapahtumat jäähalleista konserttisaleihin ja messuhalleihin. Käytännössä Codeax SAFE sopii minne vaan, missä tarvitaan pelastussuunnitelmaa."