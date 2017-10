Colorado Bar & Grill toi USA:n Etelävaltioiden herkut Hämeenkadulle

Tampereen Hämeenkadulle on avattu aitoamerikkalaista ruokaa tarjoileva Colorado Bar & Grill. Etelävaltioiden keittiöstä makumaailmansa ammentava ravintola luottaa monipuoliseen listaansa, josta löytyy jokaiselle vaihtoehtoja. Villin lännen miljöössä nautittavat tuhdit annokset valmistetaan alusta asti ravintolan omassa keittiössä.

Jo viides avattava Colorado tarjoilee reilua ja rehtiä, itsetehtyä amerikkalaista ruokaa. Ravintolaan on helppo saapua, sillä se sijaitsee paraatipaikalla osoitteessa Hämeenkatu 7, toisessa kerroksessa. Coloradon valttikortteja ovat laadukkaat raaka-aineet sekä monipuolinen ruokalista. Tarjolla on muun muassa pihvejä, burgereita ja texmexiä. Pihvit, kanat ja kalat grillataan aidossa puuhiiliuunissa, mikä tuo annoksiin ainutlaatuisen maun.

- Panostamme ruokamme tuoreuteen ja aitoihin makuihin. Valmistamme itse alusta lähtien keittiössämme muun muassa New York style cheesecaken, bbq ribsit, ranskalaiset perunat ja guacamolen. Listaltamme löytyy annoksia jokaiseen makuun, ja ribseihimme jää koukkuun, vinkkaa toimitusjohtaja Jerry Hartman Colorado Bar & Grillistä.

Villin lännen tunnelmaa

Coloradossa vallitseva ilmapiiri on kuin suoraan cowboyn lähikuppilasta. Siellä soi rock ja tunnelmaltaan se imitoi Villin lännen elokuvista tuttujen saluunoiden henkeä. Sisustuksessa on käytetty hirttä ja lautaa, ja rekvisiitassa on paljon Yhdysvaltain Etelävaltioiden aroilta tuttuja yksityiskohtia. Ravintolasta löytyy seurueille niin mukavia looseja kuin pyöreitä pöytiäkin, baaritiskiä unohtamatta. Rennon tunnelman voi aistia välittömästi sisään astuessaan.

- Uskomme, että Tampereella on kysyntää juuri Coloradon tyyliselle ruoalle leppoisassa ilmapiirissä. Ydinkeskustassa sijaitsevaan ravintolaamme on helppo poiketa alkuillasta after workeille viinilasilliselle tai oluelle tai istumaan iltaa pidemmän kaavan mukaan. Meille ovat tervetulleita kaikki – lapsiperheistä työ- ja kaveriporukoihin. Tilaa löytyy niin rauhalliseen ruokailuhetkeen kuin leppoisaan seurusteluunkin. Varmaa on se, että Coloradossa saa vatsansa täyteen, oli sitten päivä tai ilta, summaa Hartman.

Aiemmin tämän vuoden heinäkuussa Colorado Bar & Grill avattiin Mikonkadulle Helsinkiin. Mikonkadulla ravintola on saanut tervetulleen vastaanoton ja samaa odotetaan myös Tampereella.

Colorado Bar & Grill -ravintoloita on Suomessa ennestään Helsingissä, Levillä, Pyhällä ja Rukalla. Tampereen uuden ravintolan virallisia avajaisia vietettiin perjantaina 27.10.

Colorado Bar & Grill, Tampere

Hämeenkatu 7, 2. krs

0100 5556

Avoinna:

ma–ti klo 16–23

ke–pe klo 16–24

la klo 12–24

su klo 12–22

Lisätiedot:

Jerry Hartman, toimitusjohtaja, Unioninkadun keidas Oy, puh. 0400 428 755, jerry.hartman@ravintolacolorado.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 120 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner ja Colorado Bar & Grill. Restamax Oyj:n vuoden 2016 liikevaihto oli 130,1 miljoonaa euroa ja käyttökate 19,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 1 600 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n palveluksessa työskentelee kuukausittain noin 6 500 työntekijää.



Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi