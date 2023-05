Consti aloittaa kesällä Helsingin Uuden Yhteiskoulun perusparannuksen ja laajennuksen

Hanke toteutetaan kokonaisurakkana, johon sisältyy rakennus- ja talotekniset työt sekä piha-alueen uudistaminen. Urakka alkaa kesäkuussa 2023 ja valmistuu syksyyn 2025 mennessä. Urakan arvo on noin 10 miljoonaa euroa.

Helsingin Uudessa Yhteiskoulussa toimivat sekä peruskoulun yläluokat että lukio, ja koulutoiminta jatkuu koko hankkeen ajan. Koulun kiinteistökokonaisuus koostuu tällä hetkellä kolmesta koulurakennuksesta, jotka yhdistyvät toisiinsa yhdyskäytävillä.

Perusparannuksen kohteena ovat vuonna 1967 valmistuneet A- ja B-rakennusosat sekä C-laajennusosa, joka on valmistunut vuonna 1989. A- ja B-rakennukset ovat suojeluluokituksella sr-2 määriteltyjä kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Osa koulun piha-alueesta on niin ikään suojeltu kaupunkikuvallisesti tärkeänä. Perusparannuksen alaisten rakennusten osien laajuus on 611 brm2.

Olemassa olevien rakennusten korjaus- ja uudistustöiden lisäksi kouluun rakennetaan uusi kaksikerroksinen D-lisärakennus, johon tulee opetustilat noin 300–350 oppilaalle. Tiloihin sijoitetaan muun muassa perusopetusluokkia, musiikkiluokka, fysiikan ja kemian luokka, galleria, ruokala, juhlatila, sosiaalitiloja sekä monitoimi- ja teknisiä tiloja. Laajennusosaan rakennetaan myös oma väestönsuoja. Vesikatolle asennetaan aurinkopaneelijärjestelmä. Uuden rakennusosan laajuus on 1784 brm2.

Helsingin Uusi Yhteiskoulu on Constin kolmas vuoden 2023 aikana käynnistyvä kouluhanke. Tammikuussa 2023 käynnistyivät Taivallahden peruskoulun perusparannustyöt sekä Oulunkylän ala-asteen korjaus- ja uudisrakennushanke.