Core 5G and Beyond MOOC -kurssi opettaa seuraavan sukupolven mobiiliverkkojen perusteet

Avoimen opiskeluoikeuden Core 5G and Beyond -kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään mobiiliverkkojen toimintaa ja kuinka mobiiliteknologia tulee muuttamaan jokapäiväistä elämäämme. Lisätietoa kurssista löytyy verkkosivuilta 6g.mooc.fi.

Kaikille avoin Core 5G and Beyond -kurssi opettaa keskeiset mobiiliverkkojen toiminnan perusteet, ja keskittyy erityisesti 5G:hen ja tulevaisuuden 6G-verkkoihin. Kurssin esitiedoiksi suositellaan langattomien järjestelmien ja tietoverkkojen perusteiden tuntemista, mutta ilmankin pääsee mukaan. ”Uraauurtavana ja ainutlaatuisena 5G-verkkokurssina maailmassa opetamme myös tulevaa teknologiaa, ja mitä seuraava 6G voisi tarkoittaa”, kertoo professori Sasu Tarkoma. ”Kurssi painottaa mobiiliverkkojen arkkitehtuurin ja sovellusten kehittymistä lähtien varhaisista mobiiliverkoista aina nykyiseen 5G:hen ja sitä seuraavaan 6G:hen.” Kurssin tavoitteena on esitellä verkkojen keskeiset elementit ja sovellukset. Kurssilla opetetaan muun muassa mobiiliverkkojen taustalla olevien suunnitteluperiaatteiden ja rakennuspalikoiden ymmärtämistä, sekä näkemystä, kuinka tulevan sukupolven mobiiliteknologiat voivat muuttaa jokapäiväistä elämäämme. Kurssi on suunniteltu tuomaan nopeasti ajan tasalle sekä aloittelijat että kokeneet tutkijat Helsingin yliopisto on toteuttanut kurssin yhteistyössä Fitechin ja 6G Finlandin kanssa ja opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. "6G tukee seuraavan sukupolven infrastruktuuria ja sitä kautta tietopohjaisen yhteiskuntamme kehitystä”, sanoo Helsingin yliopiston yhteistyökumppani, Yalen yliopiston professori Leandros Tassiulas, jonka tutkimusryhmä on jo etukäteen päässyt tutustumaan kurssiin. ”Core 5G -kurssi on suunniteltu tuomaan nopeasti ajan tasalle sekä aloittelijat että kokeneet tutkijat.” Kurssin jälkeen opiskelija osaa vastata kysymyksiin, kuten mitä signaalin voimakkuus kertoo, miksi puhelimet siirtyvät "roaming"-tilaan ulkomailla, sekä mitä ovat virtualisointi ja pilvilaskenta, ja miten ne liittyvät 5G:hen ja 6G:hen? Lisätietoa kurssista löytyy verkkosivuilta 6g.mooc.fi. Langattomien järjestelmien ja tietokoneverkkojen peruskurssit tarjoavat erinomaisen pohjan MOOC-kurssille. Materiaaleihin voi tutustua myös ilman kirjautumista. Helsingin yliopisto on hiljattain avannut myös 6G-tutkimussivuston, jolta löytyy keskitetysti tietoa viimeisimmistä 6G-teknologian alan kehityksestä ja innovaatioista. Sivu pitää ajan tasalla ajankohtaisista mobiiliverkkoja koskevista projekteista, uutisista, tapahtumista ja yhteistyömahdollisuuksista. Katso lisää 6G Research -tutkimussivustolta. Yliopiston 6G-ryhmä on myös mukana esittelemässä kurssia MVC Barcelona -tapahtumassa 27.2. – 2.3., 2023. https://www.mwcbarcelona.com/

