Coxan potilasturvallisuusjohtaja Saara Ketolalle potilasturvallisuuden ansiomerkki

Tekonivelsairaala Coxa Oy on Suomen ainoa puhtaasti tekonivelleikkauksiin erikoistunut sairaala, joka tekee vuosittain yli 5000 tekonivelleikkausta. Coxa työllistää yli 250 alan huippuosaajaa, jotka haluavat olla mukana kehittämässä tekonivelkirurgian huippuyksikköä.

Tekonivelsairaala Coxa Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus.

Yhtiön omistavat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri, Vaasan sairaanhoitopiiri, Tampereen kaupunki, Mänttä-Vilppulan kaupunki, Sastamalan kaupunki sekä Valkeakosken kaupunki.

Tekonivelsairaala Coxan tärkeimmät tavoitteet ovat parhaan mahdollisen hoidon tarjoaminen potilaille ja heidän palauttamisensa takaisin toimintakykyiseen arkeen. Coxan potilasturvallisuus on kansainvälisesti tarkasteltuna alansa huippuluokkaa.

Maailman potilasturvallisuuspäivä (17.9.2020)

Maailman potilasturvallisuuspäivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta terveydenhuollon henkilöstön turvallisuuden tärkeydestä ja tarpeesta lähestyä potilasturvallisuutta kokonaisvaltaisesti. ”Henkilöstön turvallisuus on potilas- ja asiakasturvallisuutta” on siksi valittu vuoden 2020 maailman potilasturvallisuuspäivän teemaksi. Se painottaa terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuuden ja potilasturvallisuuden yhtymäkohtia, jotka kiteytyvät sloganissa ”Turvallinen työntekijä, turvallinen hoito ja hoiva.” Slogan korostaa, että potilasturvallisuuden varmistaminen edellyttää turvallista työympäristöä.