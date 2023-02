Coxassa lääkärin vastaanotolle pääsee myös videoyhteydellä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen seurannan mukaan etäasiointi terveydenhuollon palveluissa on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi. Tilastojen mukaan etäpalveluissa asioivat kaiken ikäiset, eniten etäasiointeja kertyi 50–74-vuotiaille.

Vuodesta 2023 alkaen Coxan lääkärin vastaanotolle pääsee perinteisen poliklinikkakäynnin lisäksi myös videoyhteydellä. Videovastaanotto on verkossa tapahtuva vastaanotto, jossa potilas tapaa Coxan ortopedin videoyhteydellä. Potilaiden hoidon soveltuvuus videovastaanotolle arvioidaan lähetteenkäsittelyn yhteydessä ja palvelua tarjotaan kaikille soveltuviksi todetuille potilaille.

”Ottamalla käyttöön uusia asiointikanavia voimme vastata potilaiden erilaisiin tarpeisiin. Videovastaanotolla tuomme palvelumme potilaan luokse. Vastaanotolle voi osallistua haluamastaan paikasta, eikä sitä varten tarvitse matkustaa satoja kilometrejä tai olla poissa töistä. Kokemuksiemme mukaan videovastaanotolle osallistuneet ovat olleet asiointitapaan erittäin tyytyväisiä,” kertoo Coxan ylilääkäri Jyrki Nieminen.

Videovastaanotto on sisällöltään samanlainen kuin lähivastaanotto. Potilaan kanssa esimerkiksi keskustellaan oireista ja hoitokeinoista, arvioidaan röntgenkuvat sekä tarkastellaan nivelten liikkuvuutta. Videovastaanotosta sovitaan potilaan kanssa aina erikseen. ”Tärkeintä on, että potilas haluaa valita asiointitavaksi videovastaanoton ja että hänen hoitonsa on siihen soveltuvaa,” Nieminen toteaa.

Lääkärin videovastaanotolle voi osallistua tietokoneella tai mobiililaitteella. Vastaanotto kestää noin 45 minuuttia ja siihen on hyvä osallistua rauhallisesta tilasta, jossa mahtuu tarvittaessa liikkumaan. Coxan videovastaanotolle liitytään OmaTays-palvelun kautta tunnistautumalla. Videovastaanoton etäyhteys on suojattu ja salattu eikä keskusteluja tallenneta.

Coxassa toiminnan keskiössä on potilastyytyväisyys ja laadukas palvelu. ”Jokaisen videovastaanoton yhteydessä arvioidaan käynnin onnistuminen ja kokemuksien pohjalta kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Meille on tärkeää, että tarjoamme potilaillemme parasta mahdollista hoitoa asiointikanavasta riippumatta”, Nieminen kiteyttää.

Lue lisää Coxan videovastaanotosta osoitteessa: https://www.coxa.fi/potilaana-coxassa/videovastaanotto/