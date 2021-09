CS-huippunimet ensi kertaa Suomeen! OG, G2 ja Ence pelaavat LAN-turnauksessa Helsingissä

Turnauksen julkaisuvideon ja julisteen voit ladata editoriaalista käyttöä varten tästä

Red Bull Flick Helsinki Invitational tullaan järjestämään yleisölle avoimena LAN-tapahtumana Helsingin Messukeskuksessa 20-21.11.2021. Tapahtuman liput on myynnissä nyt ja istumapaikkoja on rajattu määrä. Liput on ostettavissa osoitteessa www.redbull.fi/flick. Turnaukseen on kutsuttu 6 ammattilaisjoukkuetta ja he saavat vastaansa 10 parasta amatöörijoukkuetta maailmalta. Red Bull Flick karsintoihin on maailmanlaajuisesti osallistunut yhteensä yli 30 000 pelaajaa, joten kilpailun taso tulee olemaan korkealla. Loput ammattilaisjoukkueista julkaistaan myöhemmin.

Maailmanfinaalissa G2:n, OG:n ja Encen edustajina nähdään Nikola "NiKo" Kovač, Nemanja "huNter-" Kovač, Aleksi "Aleksib" Virolainen, Valdemar "valde" Bjørn Vangså, Joonas "doto" Forss ja Paweł "dycha" Dycha. Joukkueet sijaitsevat tällä hetkellä maailmanrankingin sijoilla 3, 9 ja 18.

Tässä upotettavassa videossa OG:n pelaajat koittavat karttoja ensimmäisen kerran

Red Bull Flick Suomen karsintoihin voi vielä osallistua

Suomen karsinnat ovat vielä auki, joten kenellä tahansa on edelleen mahdollisuus kohdata ammattilaiset Helsingin Messukeskuksessa ja taistella upeista raha- ja tuotepalkinnoista. Syksyn karsinnat pelataan verkossa 9-10.10 ja koko karsinnan voittajat etenevät suoraan maailmanfinaaliin. Karsintojen toiselle sijalle sijoittuneet joukkueet etenevät Red Bull Flick Nordic Finaliin, josta on vielä mahdollisuus päästä mukaan maailmanfinaaliin. Karsintoihin voi ilmoittautua osoitteessa www.redbull.fi/flick ja karsinnat tullaan näkemään suorana.

Nopeatempoinen pelimuoto

Vuoden 2021 turnausta varten on kehitetty kahdeksan täysin uutta karttaa, jotka kaikki eroavat pelattavuudeltaan sekä aseistukseltaan, tarjoten erilaisia haasteita pelaajille. Kartat eroavat huomattavasti normaalisti pelattavista kartoista ja pelimuoto tuo uudenlaisen lähestymiskulman peliin sekä tasoittaa ammattilaisten etulyöntimatkaa amatööreihin verrattuna.

"Red Bull Flick on todella nopeatempoinen pelimuoto. Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä maailman parhaat amatöörit Helsingissä yhdessä todella kovien ammattilaisjoukkueiden kanssa. On kaiken lisäksi mahtavaa, että finaalit saadaan järjestetty LAN-turnauksena, se tuo aina ekstralatausta pelaamiseen. Uskon, että amatöörijoukkueilla on hyvä mahdollisuus päihittää ammattilaisorganisaatiot ja voittaa koko turnauksen" ENCEn markkinointipäällikkö ja entinen kilpapelaaja Joona "natu" Leppänen kommentoi keväällä.

Karsintaturnausten aikataulu

Karsintaturnaukset pelataan FACEIT-palvelussa 9-10.10. ja finaali pelataan viikkoa myöhemmin, 16-17.10. Red Bull Flick Nordic Final tullaan pelaamaan 19.11 Helsingin Messukeskuksessa.

Turnaukseen ilmoittautuminen

Turnaukseen voi ilmoittautua osoitteessa www.redbull.fi/flick. Turnaukseen osallistuakseen on oltava vähintään 16-vuotias. Ilmoittautuminen on maksutonta.