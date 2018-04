Cumulus-hotellit Turussa, Jyväskylässä ja Kotkassa muuttuvat tänään Scandic-hotelleiksi - hotellinjohtajilta vaaditaan johtamistaitoja, sillä hotellit ovat auki koko muutoksen ajan

Helmikuussa alkanut brändäysmaraton on nyt puolessavälissä. Tänään muuttuvat Scandiceiksi isot Cumulus-hotellit Turussa ja Jyväskylässä. Scandic aloittaa toimintansa myös Kotkassa. Muutosmatka Scandiciksi kysyy hotellinjohtajilta muutosvalmiutta ja johtamistaitoja, sillä hotellit ovat auki myös muutoksen ajan.

”Näin mittavassa projektissa on tärkeää, että hotellitoiminnot pyörivät sujuvasti jokaisessa vaiheessa. Hotellinjohtajilta vaaditaan muutosvalmiutta ja johtamistaitoja. Viestinnän on oltava läpinäkyvää, ketterää ja jatkuvaa puolin ja toisin. Erityisesti hotellinjohtajien työn tueksi olemme nimenneet jokaiselle uudelle hotellille oman Scandic-kaverin, jonka tehtävänä on tukea koko muutosprosessin ajan", kertoo Scandic Hotels Oy:n kaupallinen johtaja Christian Borg.

Tänään Scandic-hotelliksi muuttuva yli 300-huoneinen Cumulus City Turku on yksi isoimmista uudelleenbrändättävistä hotelleista.

”Isossa hotellissa projektinjohto vaatii tarkkaa suunnittelua. Suurin haaste on viedä brändäys kaikkine koulutuksineen ja muutoksineen läpi samanaikaisesti, kun hotelli koko ajan pyörii täydellä teholla. Arjen haasteisiin on vastattava luovilla ratkaisuilla. Toisaalta koen innostavaksi, että asiakkaatkin pääsevät osaksi muutosmatkaa.”, kertoo Cumulus City Turun hotellinjohtaja Hanna Kokki.

”Joustoa kysytään hotellinjohtajan lisäksi koko henkilökunnalta. Meillä henkilökunta on lähtenyt muutokseen mukaan isolla sydämellä. Hotellikaverista on ollut suuri apu muutosmatkalla.”, hän jatkaa.

Tiistaina Scandic Jyväskylä City -nimellä aloittavan Cumulus City Jyväskylä -hotellin johtaja Katja Satosaari komppaa kollegansa näkemyksiä.

”Haasteellisinta koko muutosprosessissa on ollut sovitella koulutukset henkilökunnalle ja varmistaa, että samanaikaisesti kaikki työtehtävät ovat hyvin miehitettyjä”, kertoo yli 200-huoneen keskustahotellia vetävä Satosaari.

Scandic tänään Kotkaan

Scandic aloittaa uutena toimijana tänään Kotkassa, kun Cumulus City Kotka muuttuu Scandic Kotkaksi.

”Tämä on ollut hienosti aikataulutettu ja hoidettu kokonaisuus Scandicin puolelta”, sanoo hotellinjohtajana Cumulus City Kotkassa yli 10 vuotta työskennellyt Tanja Suurtalo.

”Vaativinta on ollut sovittaa oma käytännön työ muutosprosessiin. Uudessa hotellijärjestelmässä on ollut paljon omaksuttavaa. Uskon, että Scandicina olemme entistä vahvempia Kotkassa.”, Suurtalo sanoo.

Vappuna Jyväskylässä avataan toinenkin Scandic

Viikon kuluttua brändätään Scandiciksi myös Jyväskylän toinen Cumulus-hotelli, Kylpylähotelli Cumulus Resort Laajavuori. Vapunpäivästä lähtien kylpylähotelli kantaa nimeä Scandic Laajavuori.

”Johtamani hotellin monimuotoisuus kylpylöineen ja osastojakoineen on tuonut muutosmatkaan omat haasteensa. Mallia kylpyläjohtamiselle ei tähän asti ole löytynyt Scandic-maailmasta. Liikevaihto pitää tässäkin tilanteessa saada ”kotiin” samalla kun pyrimme tekemään fiksuja ratkaisuja uudessa toimintakentässä.”, sanoo Cumulus Resort Laajavuoren hotellinjohtaja Janne Pälvimäki.

”Omat odotukseni ovat korkealla, tämä on ehdottomasti hyvä muutos. Osalle henkilökunnasta on konsernikielen muuttuminen englanniksi tuonut tähän alkuun epävarmuutta.”, Pälvimäki kertoo.

Jyväskylässä on perinteisesti ollut monta vahvaa hotellialan toimijaa, mutta nyt Scandic nousee markkina-alueen suurimmaksi hotellipalvelujen tarjoajaksi.

Pohjoismainen hotellialan edelläkävijä Scandic osti Restelin koko hotelliliiketoiminnan joulukuun lopussa ja nousi kaupan myötä Suomen suurimmaksi hotelliyritykseksi. Scandic on ottanut nyt haltuunsa jo 17 Cumulus-hotellia ja vahvistanut businesmatkailun lisäksi otettaan loma- ja vapaa-ajan matkailusta. Kesäkuun 5. päivä muutetaan viimeinen Cumulus-hotelli Scandiciksi. Helsingin Seurahuoneen hotellijärjestelmät muutetaan tuolloin myös Scandicin järjestelmiksi, mutta itse hotellia ei brändätä Scandiciksi. Historiallisen hotellin nimenä säilyy Seurahuone.



Kylttien lisäksi hotellien kaikki tuotteet ja materiaalit vaihdetaan Scandic-brändin mukaisiksi. Myös Scandic Friends -kanta-asiakasedut ja lisäpalvelut toteutetaan hotellissa tiistaista lähtien. Keskiviikkoaamusta alkaen hotelleissa tarjotaan Scandic-aamiainen.

Scandic Hotels Oy -faktatiedot

• Scandicista tuli 29.12.2017 tehdyn kaupan myötä Suomen suurin hotelliyritys.

• Kaupassa Scandic osti 35 Cumulus-hotellia ja Hotelli Seurahuoneen Helsingissä sekä 7

hotellia, jotka toimivat Holiday Inn-, Crowne Plaza- ja Hotel Indigo -brändien alla.

• Scandicilla on nyt 70 hotellia ja 13 000 hotellihuonetta 31 paikkakunnalla. Työntekijöitä

on runsaat 2 300.

• Uudet 15 paikkakuntaa ovat Hyvinkää, Hämeenlinna, Ikaalinen, Imatra, Joensuu, Kemi,

Kotka, Kouvola, Mikkeli, Nokia, Rauma, Ruka, Salo, Seinäjoki ja Siuntio.

• Ensimmäinen Cumulus-hotelli muutettiin Scandic-hotelliksi Helsingin Meilahdessa 27.2.

ja loput muutetaan 5.6.2018 mennessä. Samalla hotellien nimet vaihdetaan Scandic-brändin mukaisiksi. Holiday Inn-, Crowne Plaza- ja Hotel Indigo -brändien alla toimivien

hotellien nimet eivät muutu.

• Scandic on pohjoismainen hotellialan edelläkävijä, joka on perustettu 1960-luvulla

Ruotsissa, ja jonka pääkonttori on Tukholmassa.

• Kaikkiaan Scandic-hotelleja on 280 Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa,

Saksassa ja Puolassa.