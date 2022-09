Currentum on ostanut neljä talotekniikan suomalaisyritystä

Suomalaiset yritykset Boctok Oy, Laiho Group Oy, PKS Talotekniikka Oy ja PKS Service Oy siirtyvät osaksi Currentumia. Näiden talotekniikan eri aloilla toimivien yritysten yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on noin 40 miljoonaa euroa, ja niillä on yhteensä noin 220 työntekijää. Yritysten pääkonttorit sijaitsevat Helsingissä ja Keravalla. Kaikki yhtiöt tulevat säilyttämään omat tuotemerkkinsä, ja nykyinen johto jatkaa niissä paikallisen toiminnan, asiakkuuksien ja toimintakulttuurin ylläpitämiseksi.

"Toiminnan laajentaminen uudelle markkinalle on meille mielenkiintoinen siirtymä ja tavoitteemme on vakiinnuttaa Currentum osaksi Suomen talotekniikka-alaa. Uudet suomalaisyrityksemme täydentävät toinen toisiaan, ja niillä kaikilla on Currentumille arvokasta laaja-alaista osaamista ja kokemusta", Currentumin konsernijohtaja Klas Larsson kertoo.

Neljä hyvämaineista asennusyritystä osaksi ruotsalaiskonsernia

Yksi Currentumin ostamista yrityksistä on vuonna 1992 perustettu Boctok Oy, joka toimii aktiivisesti kaikilla talotekniikan osa-alueilla pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa. Keravalla sijaitsevan yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 40 työntekijää, ja sen liikevaihto on noin 14 miljoonaa euroa.

PKS Talotekniikka tekee sähköurakointia pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa. Helsingissä sijaitseva yritys on perustettu vuonna 2014, ja sen liikevaihto on noin 7 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää 30 henkilöä.

PKS Service on 50 työntekijän sähköhuoltoihin keskittynyt yritys, jonka liikevaihto on noin 2,5 miljoonaa euroa. Yhtiö palvelee pääasiassa kaupallisten ja julkisten kiinteistöjen omistajia.

Laiho Group tarjoaa sähköurakointia, -asennuksia ja huoltoa. Vuonna 1993 perustetulla yrityksellä on noin sata työntekijää, ja sen liikevaihto on noin 14 miljoonaa euroa. Laiho Group toimii pääkaupunkiseudulla, Uudellamaalla, Salossa ja Turun alueella.

"Näemme, että Currentumilla on hyvät kasvumahdollisuudet Suomessa sekä maantieteellisesti että talotekniikan eri aloilla urakoinnissa ja huollossa. Nyt pystymme tarjoamaan nykyisille asiakkaillemme entistä enemmän palveluita, jonka lisäksi tämä antaa muille suomalaisille talotekniikkayrityksille erinomaisen mahdollisuuden tulla osaksi kasvavaa, uutta Currentumia", sanoo Currentumin aluejohtaja Sakari Toikkanen.