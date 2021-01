CVC Capital Partners Fund VII ostaa STARK konsernin

STARK Green Building Council Finlandin jäseneksi 10.12.2020 10:08:05 EET | Uutinen

Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt rakennustarvikeliike Starkin jäsenekseen. Green Building Council Finland on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille kestävän ja laadukkaan elämän.