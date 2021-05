CVC Capital Partners Fund VII:stä STARK Groupin uusi sijoittaja

Jaa

EU:n kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet CVC Capital Partners Fund VII:n ostotarjouksen STARK Groupista ja yrityskauppa on saatettu tänään päätökseen. Kaupasta ilmoitettiin alun perin 8. tammikuuta 2021.

Euroopan komissio hyväksyi kaupan 30. huhtikuuta 2021, ja STARK Groupin 100% omistusoikeus on siirtynyt tänään CVC:lle. STARK Groupin ja sen suomalaisen tytäryhtiön STARK Suomi Oy:n omisti vuodesta 2018 lähtien Lone Star Funds.



"Olemme erittäin tyytyväisiä päästessämme jatkamaan CVC:n kanssa matkaa, jonka jo aloitimme yhdessä Lone Starin kanssa. Yhteistyömme Lone Starin kanssa oli erinomaista, ja he olivat merkittävässä roolissa mahdollistamassa konsernin viime vuosien vahvan kehityksen”, sanoo STARK Groupin toimitusjohtaja Søren P. Olesen ja jatkaa:



”Näemme edelleen laajentumismahdollisuuksia, niin kasvamalla orgaanisesti kuin tekemällä lisäarvoa tuottavia yrityskauppoja markkinoilla, joilla jo toimimme. Tunnemme CVC:n erittäin hyvin ja uskomme hyötyvämme heidän alan asiantuntemuksestaan ja strategisista näkemyksistään. Heillä on vahva tahto kehittää STARK-konsernia edelleen, joten en voisi kuvitella meille parempaa omistajaa.”



”CVC:n omistuksessa on hyvä jatkaa strategiamme toteutusta, joka on jo osoittanut vahvuutensa. Keskitymme jatkossakin palvelemaan erityisesti ammattimaisesti rakentavia ja remontoivia asiakkaitamme. Osana STARK-konsernia pystymme hyödyntämään vahvaa ostovoimaamme kotimaisten asiakkaidemme parhaaksi. Se on merkittävä etu erityisesti tällaisena aikana, jolloin keskeisissä tuoteryhmissä on niukkuutta”, sanoo Harri Päiväniemi, STARK Suomen toimitusjohtaja.



Christoffer Sjøqvist, CVC:n johtaja lisää: ”Olemme seuranneet STARK Groupia tiiviisti useita vuosia, ja olleet erittäin vaikuttuneita yhtiön liiketoiminnan kehityksestä ja ihmisistä toiminnan takana. Odotamme innolla, että pääsemme aloittamaan yhteistyön Søren P. Olesenin ja hänen tiiminsä kanssa, ja vahvistamaan yhtiön kasvua entisestään.”



STARK-konserni on kasvanut viime vuosina voimakkaasti sekä yrityskaupoilla että orgaanisesti. Nykyisin STARK Group on johtava ammattilaisten rakennustarvikkeiden jakelija Pohjoismaissa ja Saksassa. Konsernilla on 10 000 työntekijää ja sen pääkonttori sijaitsee Tanskassa. Yhtiö palvelee noin 235 000 ammattimaisesti rakentavaa asiakasta Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa. Suomessa Starkilla on 26 liikettä ja noin 1000 työntekijää.



Lisätietoja:

Terhi Jokinen, viestintäjohtaja, STARK Suomi, p. 040 566 1000