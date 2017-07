Dags för nya perspektiv på social- och hälsovårdsreformen!

Aika etsiä uusia näkökulmia sote-uudistukseen! 4.7.2017 08:00 | Kutsu

Kolmatta sektoria on tuskin ollenkaan käsitelty siinä kärjistyneessä sote-keskustelussa, joka on keskittynyt raskaisiin hallintorakenteisiin ja ahneisiin hoitojätteihin. Kuitenkin kolmas sektori on perinteisesti ollut uutta luova - äitiys- ja lastenneuvoloista paperittomien hoitoon. Valinnanvapaus luo uusia mahdollisuuksia - ja kolmas sektori tarjoaa sekä korkeaa osaamista että mukaansa tempaavaa vapaaehtoistoimintaa. Raivatkaamme tilaa uusajattelulle!