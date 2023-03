Daikin ja Iivo Niskanen ovat solmineet monivuotisen yhteistyökumppanuuden

”Iivo Niskanen on Suomen menestyneimpiä urheilijoita kansainvälisesti. On kunnia toivottaa Iivo tervetulleeksi Daikin-perheeseen ja tukea häntä niin neljännen olympiakullan tavoittelussa, kuin osaltamme Niskasten uuden kodin rakennusprojektissa”, kertoo Daikinin toimitusjohtaja Mikko Ropponen.

Daikin on vahvasti mukana suomalaisessa urheilussa. Daikin tunnetaan Suomen Palloliiton virallisena kumppanina ja lisäksi Daikin tukee lasten ja nuorten talviurheilua Lasten Lumipäivät -kiertueella yhdessä Suomen Hiihtoliiton kanssa.

”Tämä on Daikinin ensimmäinen kumppanuus suomalaisen yksilöurheilijan kanssa. Kumppanuuden keskiössä on yhdessä jakamamme vastuullinen ja perhekeskeinen arvomaailma. Olemme ylpeitä yhteistyöstä Iivon kaltaisen roolimallin kanssa”, Ropponen lisää.

Iivo Niskanen, maailmanmestari ja kolminkertainen olympiavoittaja on innoissaan yhteistyöstä.

”Kestävyysurheilijana hengityselimistöni terveys on kriittistä. Puhdas ja oikean lämpöinen ilma on tärkeää terveyden ja palautumisen kannalta. On etuoikeus päästä alan markkinajohtajan kanssa suunnittelemaan ja toteuttamaan tulevaan taloprojektiimme terveellisiä ja energiatehokkaita ilmanvaihto-, suodatus- ja lämmitysratkaisuja”, Niskanen miettii.

Daikinilla on sadan vuoden kokemus lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelusta, kehittämisestä ja valmistuksesta maailmanlaajuisesti. Suomessa saatavilla olevat lämpöpumput on valmistettu Euroopassa ja suunniteltu pohjoisen vaativiin olosuhteisiin.