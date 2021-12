Daikin laajentaa tuotantoa ilma-vesilämpöpumppujen kysynnän kasvaessa

Daikin Europe N.V. Suomen sivuliike

Daikin on maailman johtava lämpöpumppujen valmistaja ja lämpöpumpputeknologian sekä kylmäaineiden kehittäjä. Daikin tuottaa lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtoratkaisuja sekä kotitalouksille että suurkohteisiin. Daikin on ainoa valmistaja, joka sekä kehittää että valmistaa itse kaikki lämpöpumppujen kompressorit, kylmäaineet ja lämmönvaihtimet.

Daikin on perustettu 1924 ja Daikin Europe 1972, Suomessa Daikin on toiminut vuodesta 1974. Pohjoismaihin on asennettu jo yli 200 000 Daikinin lämpöpumppua. Euroopassa Daikinilla on sekä tuotekehityskeskus että viisi lämpöpumpputeknologiaan keskittynyttä tuotantolaitosta. Daikinin Pohjoismaiden olosuhteisiin tarkoitetut lämpöpumput kehitetään ja valmistetaan Euroopassa.