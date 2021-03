Daikinin lehdistötilaisuus tiistaina 23.3.2021 kello 17

Daikin näyttää tietä kohti hiiletöntä lämmöntuotantoa. Tervetuloa lehdistötilaisuuteen LVI-alan ISH digital 2021 -suurtapahtumassa tiistaina kello 17.

Lehdistötilaisuuden aiheina

Daikinin visio hiilettömästä lämmöntuotannosta ja lämmityssektorin murroksesta

Transformaatiota tukevien ratkaisujen ja tuotteiden kehittäminen ja tuotanto Euroopassa

Daikin Germany: Kestävä tulevaisuus ja kasvu

Kaksi ensimmäistä aihetta käsitellään englanniksi, kolmas saksaksi. Osallistuminen virtuaaliseen lehdistötilaisuuteen edellyttää akkreditoitumista ennakkoon Messe Frankfurtin lehdistöpalvelussa.

”Toimialan vastuullisena edelläkävijänä pyrimme yhdistämään turvallisen ja terveellisen sisäilman samalla, kun etenemme kohti tavoitettamme tehdä koko arvoketjusta hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Tiukat kylmäainekäytännöt ja energiatehokkaat lämpöpumput ovat ympäristövisiomme tärkeä osa ja meidän panoksemme Euroopan rakennuskannan saneerauksessa”, sanoo Daikin Central Europen toimitusjohtaja Carl Lievens.

”Haluamme lämpöpumpun jokaiseen kotiin Euroopassa. Yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa voimme muuttaa lämmityssektoria ja tehdä mantereestamme vihreämmän ”, sanoo lämmitysjärjestelmistä ja uusiutuvasta energiasta vastaava Daikin Europen Patrick Crombez.

Transform with Daikin at ISH digital 21

Join Daikin’s press conference, on Tuesday 23rd of March at 16H CET

What to expect from Daikin’s press conference at ISH Digital 21

Daikin’s vision on decarbonising heat and the transformation of the heating sector [EN]

Daikin’s European development & production, resulting in new solutions and products driving the transformation [EN]

Daikin Germany: Sustainable future and growth [DE]

Q&A

Daikin Europe

Patrick Crombez, General Manager, Heating and Renewables

Hervé Pierret, Sales & Marketing Manager, Heating and Renewables

Daikin Airconditioning Germany

Filip De Graeve, Managing Director

Bernhard Schöner, Corporate Communication Manager