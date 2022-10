Data jää vielä hyödyntämättä sairaanhoitopiireissä – Schneider Electricin haastattelut paljastivat kiinteistöjen kehityskohteita

EcoStruxure for eMobility lataa sähköautot älykkäästi kotona ja työpaikalla 6.10.2022 10:59:08 EEST | Tiedote

EcoStruxure™ for eMobility mahdollistaa energiankäytön tehokkaan hallinnan ja hyödyntää myös pilvipohjaisia ratkaisuja sähköautojen latausinfrastruktuurin optimoinnissa. Sähköautojen EVlink™ Pro AC -latausasema mahdollistaa luotettavan, joustavan ja kestävän älylatauksen kiinteistöissä. EVlink™ Home -latausasema sekä vuoden 2022 aikana julkaistava EVlink™ Home Smart voidaan asentaa kotiin sen sähköjärjestelmän sallimissa puitteissa. EVlink Home Smart -latausasema toimii yhdessä Wiser-älykotijärjestelmän kanssa. Tiedote, 6.10.2022 – Energianhallintaan ja automaatioratkaisuihin erikoistunut Schneider Electric on valmistautunut vastaamaan sähköautojen latauspisteiden määrän kasvuun kiinteistöissä. Viime vuosina sähköautokanta on kasvanut Suomessakin voimakkaasti, ja vuoteen 2030 mennessä arviolta 70 % sähköautojen lataamisista tehdään asuinkiinteistöissä sekä liike- ja teollisuusrakennuksissa1. Schneider Electricin uusi lanseeraus EcoStruxure for eMobility on kokonaisvaltainen ratkaisu sä