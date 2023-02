Datahuone: Sota Ukrainassa vaikuttanut Venäjän-kauppaa käyneisiin suomalaisyrityksiin keskimäärin vain vähän – Vientiyritysten liiketoiminta toipunut syksyn 2022 aikana

Datahuone on seurannut suomalaisyritysten Venäjän-kaupan kehittymistä sodan alettua. Tänään julkaistun seurantaraportin tutkimustulokset vahvistavat, että sodan vaikutukset Venäjän-kauppaa käyneiden yritysten liiketoimintaan ovat jäänet keskimäärin pieniksi.

Raportin on laatinut Datahuoneen yritysryhmä, jota vetää professori Otto Toivanen (Aalto-yliopisto, Helsinki GSE). Toivasen lisäksi raporttia ovat olleet tekemässä tutkija Max Toikka (VATT, Helsinki GSE), Datahuoneen johtaja Henna Laasonen (VATT), data-analyytikko Meeri Seppä (VATT), erikoistutkija Tanja Saxell (VATT, Helsinki GSE) sekä projektipäällikkö Antti Valkonen (VATT, Helsinki GSE).

”Venäjältä tuoneiden yritysten kokonaistuonti väheni selvästi keväällä 2022 ja on kesän jälkeen laskenut vielä lisää. Venäjälle vieneiden yritysten kokonaisvienti väheni merkittävästi sodan alettua, mutta on palautunut lähes ennalleen syksyllä 2022. Venäjälle vieneet yritykset ovat kyenneet siirtymään muille vientimarkkinoille. Sota näyttää vaikuttaneen Venäjältä tuoneiden yritysten tuontiin enemmän kuin Venäjälle vieneiden yritysten vientiin, mutta kokonaistarkastelu osoittaa, että myös tuontiyritysten tilanne on kohtuullisen hyvä”, sanoo professori Otto Toivanen.

Venäjälle vieneiden yritysten liiketoiminnan elpymisessä yllättävää on, että erityisesti hyvin vahvasti Venäjän-viennistä riippuvaiset yritykset näyttävät toipuneet sodan alkuvaiheen pudotuksesta nopeasti.

”Sodan vaikutukset koskevat lähinnä Venäjän-kauppaa käyneiden yritysten ulkomaankauppaa. Sodalla ei ollut edes alkuvaiheessaan merkittävää vaikutusta Venäjän-kauppaa käyneiden yritysten liikevaihtoon, palkansaajien määrään tai palkkasummaan, eikä vaikutusta ole havaittu sodan edetessä. Näin ollen sodan vaikutukset näiden yritysten liiketoimintaan ovat keskimäärin pienet”, summaa Toivanen.

Tutkimus perustuu Tilastokeskuksen, Tullin ja Verohallinnon viimeisimpiin yritystason rekisteriaineistoihin.