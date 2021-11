Dave Grohlin kauan odotettu omaelämäkerta on rehellinen muotokuva karismaattisesta rokkarista

Nirvanassa ja Foo Fightersissa maailmanmaineeseen noussut Dave Grohl syntyi Ohiossa ja kasvoi Virginiassa. Hän aloitti kitaran soiton 12-vuotiaana, ja lukioikäisenä hän siirtyi rumpuihin, joiden soittamisen hän opetteli itse musiikkia kuuntelemalla. Varsinaisen muusikon uransa Grohl aloitti Scream-nimisessä punkyhtyeessä, mutta suuren yleisön tuntemaksi hän tuli liityttyään Nirvanaan juuri ennen sen läpimurtoa vuonna 1991.

Tositarinoita on kokoelma hetkistä Grohlin elämän varrelta. Se on rehellinen muotokuva poikkeuksellisesta elämäntarinasta, joka kuitenkin koostuu tavallisista eletyn elämän hetkistä. Grohl kertoo muun muassa rakkaudestaan musiikkiin ja muusikkoystäviinsä, suhteestaan kotikaupunkiinsa Springfieldiin, isyydestään sekä urastaan Nirvanassa ja Foo Fightersissa. Kirja perustuu Grohlin Instagramissa julkaisemiin omaelämäkerrallisiin tarinoihin, mutta sisältää myös paljon ennen julkaisematonta materiaalia.

David Eric Grohl (s. 1969) on amerikkalainen muusikko, laulaja ja lauluntekijä. Hän toimi Nirvanan rumpalina ja sen hajottua perusti Foo Fighters -yhtyeen vuonna 1994. Grohl on toiminut myös rumpalina Them Crooked Vultures -yhtyeessä, jonka perustajajäseniin hän kuuluu.

Dave Grohl: Tositarinoita

Alkuteos The Storyteller | Suomentanut Simo Liikanen

448 sivua | Saatavana painettuna, e- ja äänikirjana



