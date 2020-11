David Brown Santasalo investoi uuteen tehtaaseen Jyväskylässä

David Brown Santasalo (DBSantasalo) jatkaa investointeja globaaliin toimintaansa ja käynnistää investoinnin uuteen tehtaaseen Jyväskylässä. Uudesta tehtaasta tulee konsernin teollisuusvaihteiden päätehdas, joka palvelee asiakkaita maailmanlaajuisesti konsernin kaikkien yksiköiden kautta. Investoinnilla DBSantasalo parantaa asiakaspalvelua ja lyhentää olennaisesti välitysosien, hammaskehien, huoltojen ja kokonaisten vaihteiden toimitusaikoja.

Investointi, joka on laajuudeltaan yli 22 MEUR, on teollisuusvaihdealan suurin koskaan Suomeen tehty kertainvestointi ja myös maailmanlaajuisen konsernin suurin koskaan tekemä investointi. Tällä hetkellä se on todennäköisesti myös alan suurin investointi maailmassa. Valmistuessaan noin 10.000m2 tehdas on merkittävä laajennus DBSantasalon nykyiseen kapasiteettiin.

Yhteistyö kiinteistökehittäjä Jykian kanssa mahdollisti kiinteistöinvestoinnin hankesuunnittelun käynnistämisen ja investointipäätöksen nopealla aikataululla. Jykian ja DBSantasalon kumppanuushankkeen yhteiset laatu- ja laajuustavoitteet sekä tiivis yhteistyö alan ammattilaisten kanssa mahdollistivat hankkeen läpiviemisen vauhdikkaasti.

”Odotamme innolla tehtaan rakennustöiden aloittamista. Uusi tuotantolaitoksemme Suomessa tulee parantamaan asiakaspalvelua ja toimitusaikoja maailmanlaajuisesti. Uuden tehtaan myötä rekrytointitarpeemme tulee olemaan noin 25 henkilöä", sanoo DBSantasalo Finlandin toimitusjohtaja Pekka Leskinen.

Hanke toteutetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa valmistuu lokakuussa 2021, jolloin komponenttivalmistus alkaa uusissa toimitiloissa. Toinen vaihe valmistuu vuotta myöhemmin, jonka jälkeen nykyisin Jyväskylän Rautpohjassa sijaitsevat toiminnot muuttavat uuteen tehtaaseen.

”Silloin käytössämme on maailman modernein teollisuusvaihdetehdas”, sanoo projektipäällikkö Antti Haapaniemi.

DBSantasalo Finland aloitti toimintansa 1940-luvulla ja on siitä lähtien valmistanut ja huoltanut asiakkaidensa voimansiirtojärjestelmiä kriittisillä aloilla kuten esimerkiksi paperi- ja kaivosteollisuudessa useiden tuotemerkkien alla, kuten Valmet Voimansiirto, Santasalo, Metso Drives, Moventas, Asea, Rauma-Repola, SAWA, David Brown, Wärtsilä. Asiakkaat arvostavat DBSantasalon asiantuntemusta ja kykyä kehittää ja toimittaa oikea voimansiirtoratkaisu räätälöitynä kuhunkin tarpeeseen. Tuotteet tunnetaan korkeasta luotettavuudesta ja pitkästä toiminta-ajasta.

DBSantasalo Finland työllistää tällä hetkellä 160 henkilöä kolmella paikkakunnalla, Jyväskylässä, Torniossa ja Hyvinkäällä.

”Olemme keskeinen osa ja teollisuusvaihteiden päätehdas DBSantasalon globaalissa verkostossa, joka kattaa 29 toimipistettä 6 mantereella.”, sanoo divisioonajohtaja Jonas Heinonen.

David Brown Santasalo konserni työllistää maailmanlaajuisesti yli 1000 henkiöä ja on johtava räätälöityjen teollisuusvaihteiden valmistaja raskaan teollisuuden tarpeisiin. Liikevaihdosta pääosa tulee huoltotoiminnasta ja vaihteiden etävalvonnasta riippumatta alkuperäisvalmistajasta. Englannissa sijaitseva tehdas on avaintoimittaja erilaisiin puolustusteollisuuden voimansiirtoratkaisuihin. Konsernilla on pitkä historia, jonka voidaan katsoa alkaneen 1873, kun David Brown aloitti vaihdetuotannon Englannissa. Santasalo ja David Brown yhdistyivät 2016 yhdeksi maailman johtavista mekaanisen voimansiirron yritykseksi, David Brown Santasaloksi.

Projekti on saanut de minimis kehitysrahoitusta Business Finlandilta.