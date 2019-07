David Sassoli valittiin Euroopan parlamentin puhemieheksi

Mepit valitsivat Euroopan parlamentin uudeksi puhemieheksi David Sassolin. Sassoli sai 345 ääntä 667 hyväksytystä äänestä toisella kierroksella.

David Sassoli syntyi 30.5.1956 Firenzessä. Sassoli on toiminut Euroopan parlamentin jäsenenä vuodesta 2009 ja hänet valittiin uudelle kaudelle mepiksi Partito Democratico‑puolueen listalta Keski-Italian vaalipiiristä. Valitun puhemiehen kausi on 2,5 vuotta, ja Sassoli on parlamentin puhemiehenä tammikuuhun 2022 saakka.

Lyhyessä puheessaan Euroopan parlamentissa heti äänestyksen jälkeen puhemies Sassoli kiitti meppejä luottamuksesta. Hän totesi: ”Kuluneiden kuukausien aikana liian monet ovat korostaneet eroavaisuuksia ja konflikteja, joiden luulimme jo olevan vain surullinen muisto historiasta. Kansalaiset ovat sen sijaan osoittaneet uskovansa tähän erityislaatuiseen projektiin, joka on ainoa mahdollisuutemme globaaleihin haasteisiin vastaamiseksi.”

”Meidän täytyy elvyttää Euroopan yhdentymiskehitys ja muuttaa EU:ta niin, että se pystyisi paremmin vastaamaan kansalaisten tarpeisiin ja huoliin sekä kasvavaan menetyksen tunteeseen.”

Sassoli korosti painopisteitään Euroopan parlamentin toiminnalle seuraaville vuosille: ”Olemme osa tällä hetkellä tapahtuvia suuria muutoksia: nuoristyöttömyys, muuttoliike, ilmastonmuutos, digitaalinen vallankumous, uudet maailmanlaajuiset valtasuhteet. Nämä vaativat uusia ideoita ja rohkeutta.”

Puhemiehen puheenvuoro on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Tulokset

David Sassoli valittiin puhemieheksi toisella äänestyskierroksella. Alla ovat tulokset kummaltakin äänestyskierrokselta:

Ensimmäinen kierros

Annetut äänet: 735 Tyhjät ja mitättömät äänet: 73 Hyväksytyt äänet: 662 Ehdoton enemmistö annetuista äänistä: 332 Tulos: Ei ehdotonta enemmistöä Ska KELLER (Greens/EFA, Saksa) 133 Sira REGO (GUE/NGL, Espanja) 42 David-Maria SASSOLI (S&D, Italia) 325 Jan ZAHRADIL (ECR, Tšekki) 162

Toinen kierros

Annetut äänet: 704 Tyhjät ja mitättömät äänet: 37 Hyväksytyt äänet: 667 Ehdoton enemmistö annetuista äänistä: 334 Tulos: David Sassoli valittiin puhemieheksi Ska KELLER (Greens/EFA, Saksa) 119 (-14) Sira REGO (GUE/NGL, Espanja) 43 (+1) David-Maria SASSOLI (S&D, Italia) 345 (+20) Jan ZAHRADIL (ECR, Tšekki) 160 (-2)

Ehdokkaat ja poliittiset ryhmät

Parlamentin puhemiesvaaliin ilmoitettiin neljä ehdokasta, jotka esittelivät näkemyksensä parlamentin johdosta viiden minuutin mittaisissa puheenvuotoissa. Puheenvuorot voi katsoa alla olevista linkeistä:

Ska KELLER (Greens/EFA, Saksa)

Sira REGO (GUE/NGL, Espanja)

David-Maria SASSOLI (S&D, Italia)

Jan ZAHRADIL (ECR, Tšekki)

Vaalimääräykset

Ehdokkaan voi asettaa joko poliittinen ryhmä tai vähintään alhainen vähimmäismäärä meppejä, mikä viittaa 1/20 mepeistä eli vähintään 38 meppiin. Äänestys toteutetaan salaisena lippuäänestyksenä (parlamentin työjärjestyksen 15 artikla). Puhemies valitaan ehdottomalla äänten enemmistöllä (50 prosenttia + 1 ääni) (16 artikla). Tyhjiä tai sotkettuja lippuja ei oteta mukaan laskettaessa ehdottomaan enemmistöön tarvittavaa äänimäärää. Jos yksikään ehdokas ei tule valituksi ensimmäisellä kierroksella, samat tai uudet ehdokkaat voidaan asettaa ehdolle toiselle kierrokselle, joka toimitetaan samoin säännöin kuin ensimmäinenkin.

Seuraavaksi

Parlamentti valitsee keskiviikkona iltapäivällä uudet varapuhemiehet ja torstaiaamuna kvestorit.