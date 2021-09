DCA Junior Dancers voitti Suomen Mestaruuden nostamalla esiin vaikean ja vaietun aiheen - perheväkivallan

Jaa

Tanssikoulu DCA:n Junior Dancers voitti kultaa viikonloppuna järjestetyissä Performing Arts IKM & SM 2021 kilpailuissa junioreiden muodostelmasarjassa teoksella ”Within these walls”. Teoksen aiheena on perheväkivalta ja koreografia oli Anitra Ahtolan ja Sara Dahlin. Ryhmässä tanssi 23 13-16 -vuotiasta tanssijaa pääkaupunkiseudulta.

”Pitkään mietin ja yhdessä Saran kanssa pohdimme, ottaisimmeko muodostelman aiheeksi perheväkivallan. Rankka aihe ja tunnelma väkisinkin synkkä, mutta tuli vahva tunne, että tämä aihe piti tulla tanssin kautta nostetuksi esiin. Koska tällainen aihe tulee käsitellä huolella, käytimme paljon aikaa tanssijoiden kanssa keskusteluun ja asian työstämiseen yhdessä”, kertoo Anitra Ahtola teoksen synnystä.



”Tiedostimme, että aihe on arka ja herkkä niin tanssijoille kuin katsojille, mutta on asioita, joita ei voi lakaista maton alle, koska valitettavasti tämä on niin monen lapsen ja nuoren arkipäivää. Erilaiset tilastot ja uutisetkin kertovat, kuinka lapsiin ja nuoriin kohdistuu omissa kodeissa aivan liian paljon henkistä ja fyysistä väkivaltaa”, Ahtola jatkaa.



Ryhmässä tanssineet nuoret haluavat myös nostaa vaikean aiheen esille ja keskusteluun jakamalla aiheeseen liittyviä teemoja ja apua tarjoavia tahoja sosiaalisessa mediassa.



Tanssikoulu DCA:n Junior Dancers ryhmän jäsenet harjoittelevat viikoittain noin 15 tuntia viikossa Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opinnoissa sekä erilaisissa kilpailukoreografioissa. Suurimmalle osalle tanssijoista laji edustaa intensiivistä harrastusta ja osa tavoittelee tanssista itselleen uraa.



Tanssikoulu DCA on Espoossa, Helsingissä ja Kirkkonummella toimiva tanssiopisto, joka tarjoaa Taiteen perusopetusta yleisen ja laajan oppimäärän osalta. Tanssi on yksi suosituimmista harrastuksista lasten ja nuoren keskuudessa.



Performing Ars IKM/SM kilpailu on Suomen suurin tanssitapahtuma, jonne osallistui tänä vuonna lähes 900 tanssijaa ympäri maata.