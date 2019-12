De ungas skyddshus erbjuder hjälp och sällskap varje dag under julen

Röda Korsets De ungas skyddshus erbjuder hjälp till ungdomar och deras familjer också under julen. I skyddshusen kan ungdomarna fira jul tryggt tillsammans med andra.

Julen framkallar drömbilder om samvaro tillsammans med närstående. Röda Korsets De ungas skyddshus erbjuder möjlighet till julstämning och -frid också för de ungdomar som inte annars har möjligheter att fira en trygg jul.

Skyddshusen håller öppet varje dag under julen.I huvudstadsregionen fungerar en gemensam jour i De ungas skyddshus i Helsingfors.

– Möjligheten att få komma till skyddshuset under julen är viktig för ungdomarna också för att många av deras stödtjänster inte är tillgängliga under julen, berättar Röda Korsets chef för de ungas skyddshusverksamhet Leena Suurpää. – Till skyddshusen kan man komma under julen liksom alla andra dagar under året.

En del av de unga som kommer till skyddshusen vill ha hjälp med familjekonflikter eller ensamhet, en del är i behov av ett tryggt övernattningsställe speciellt under julen.

Samvaro vid julbordet

Samvaro och en gemensam måltid är viktiga i skyddshusen både vardag och helg.Att sitta vid det gemensamma matbordet är för skyddshusens ungdomar speciellt viktigt, för skyddshusets matbord bjuder inte bara på en god hemlagad måltid, utan också på ett tillfälle att samtala om senaste nytt med andra ungdomar, frivilliga och personal. Skyddshusens arbetstagare och frivilliga får i samtalen höra om både ensamma måltider i vardagen och brist på mat.

Skyddshusens kris- och familjearbetare och utbildade frivilliga finns på plats för de unga under hela julen. I De ungas skyddshus skapas julstämningen utöver maten och samvaron också av vackert pyntade lokaler och små julklappar.

– Det viktigaste är att ingen ung människa ska behöva vara ensam på julen, påminner Suurpää.

Skyddshusen öppna under julen

I huvudstadsregionen har skyddshuset i Helsingfors jour under hela julhelgen. Efter julen från 27.12 är skyddshusen i Helsingfors, Esbo och Vanda öppna enligt normala öppettider.

Skyddshuset i Tammerfors håller öppet hela tiden från 24.12 klockan 15.00 till 26.12 klockan 10.00. Därefter är skyddshuset öppet normalt.

Skyddshuset i Åbo har jour dygnet runt under hela julen.

Dessutom är skyddshusens Sekasin-nätchatt öppen hela julen: www.sekasin247.fi.

Skyddshusens kontaktuppgifter https://www.rodakorset.fi/ungasskyddshus

Röda Korsets De ungas skyddshus hjälper ungdomar och deras familjer med kriser och problem i vardagen. De ungas skyddshus fungerar i Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Vanda. Dessutom hjälper skyddshusen ungdomarna nationellt på nätet (www.sekasin247.fi).Skyddshusen erbjuder samtalshjälp och den unga kan vid behov övernatta i skyddshuset.Hjälpen är avgiftsfri och den erhålls utan remiss eller tidsbokning.

Ytterligare upplysningar:

Chef för de ungas skyddshusverksamhet Leena Suurpää, tfn 050 543 8251

Kommunikationssakkunnig Sari Häkkinen, tfn 040 581 0346