Dekkarifestivaali 19.9.2020 Paasitornissa joudutaan peruuttamaan koronaviruksen vuoksi

Nimitysuutisia Werner Söderström Osakeyhtiön viestinnässä 31.10.2019 12:00:00 EET | Tiedote

Werner Söderström Osakeyhtiö vahvistaa markkinointi- ja viestintäorganisaatiotaan uudella viestintäpäälliköllä. Jaakko Mikkola on nimitetty viestintäpäälliköksi 1.1.2020 lähtien. Mikkola on aikaisemmin työskennellyt Turun Sanomien tuottajana ja kirjallisuuskriitikkona. Oman yrityksensä Sanova Communications Oy:n kautta Mikkola on tehnyt eri yrityksille viestinnän konsultaatiota ja markkinointiviestintää. Viimeisimpänä hän on toimittanut hiljattain ilmestyneen Exit-tietokirjan viidestätoista yrityksensä myyneestä suomalaisesta yrittäjästä.