Dekkarimafia kokoaa jännitysviihteen ystävät yhteen

Werner Söderström Osakeyhtiö on käynnistänyt Dekkarimafia-nimisen rikosromaaneihin keskittyvän kaupallisen vaikuttajayhteistyön konseptin. Dekkarimafiaan kuuluvat näyttelijä, sijoittaja ja mm. Mamma betalar -podcastista tuttu sosiaalisen median vaikuttaja Jasmin Hamid, tositelevisio-menestyksestään tunnettu media-alan opiskelija Kristian Heiskari, pitkän linjan sosiaalisen median vaikuttaja Iina Hyttinen, radiotoimittaja Minna Kuukka, radiotoimittaja Harri Moisio, scoottaaja, Big Brotheristakin tunnettu Helmeri Pirinen ja Islannissa asuva kirjailija, sosiaalisen median vaikuttaja Satu Rämö.

Rikoskirjallisuuden laaja kirjo näkyviin

Vuodessa julkaistaan laaja kirjo erilaisia rikosromaaneja: murhamysteereitä, trillereitä, nordic noiria, cozy crimea, psykologista trilleriä, true crimea. Dekkarimafia auttaa kuluttajaa löytämään itselleen sopivaa luettavaa ja kuunneltavaa laajentuvasta jännitysviihteen valikoimasta.

Vuoden aikana Dekkarimafiassa luetaan nelisenkymmentä rikosromaania, mm. Stephen Kingin, Christian Rönnbackan ja Vera Valan teoksia, niin painettuina, e-kirjoina kuin äänikirjoina.

Iina Hyttinen kertoo omista suosikeistaan: ”Mitä raaempi sen parempi! Hurjat dekkarit kuten Lars Keplerin tuotanto on salaisuus mun iloisen persoonan takana, vaikka toisaalta rakastan myös Elly Griffithsiä ja Sofie Sarenbrantia. Tärkeintä dekkarissa on mukaansatempaava juoni ja se, ettei loppuratkaisua voi arvata heti ekoilta sivuilta.”

”Dekkarilajin runsaus on lukijalle sekä aarre että haaste, ja ilman hyviä suosituksia en ikinä tietäisi mihin tarttua seuraavaksi. Yhteisöllisyys on iso osa somen hauskuutta, ja on mahtavaa, että tässä konseptissa se on otettu käyttöön”, kommentoi Helmeri Pirinen.

”Löysin Stephen Kingin äskettäin uudelleen, mies on elämänsä voimissa! Siedän dekkareissa alhaistakin menoa, mutta lapsiin kohdistuvalle uhkalle olen yliherkkä”, kertoo Satu Rämö, jonka oma Hildur-romaanikin tulee kesällä Dekkarimafian syyniin.

Somen sosiaalisuus käyttöön

Dekkarimafian konsepti tukee keskustelua ja ajatustenvaihtoa, jota tullaan käymään erityisesti Instagramin Stories-osiossa. ”Tyypillisesti kaupalliset yhteistyöt jäävät yksinäisiksi puheenvuoroiksi silloinkin, kun kampanjassa on useita vaikuttajia. Halusimme rikkoa tuon kaavan. Jokaista kirjaa on lukemassa vähintään kaksi dekkarimafialaista, jotta jokaisella on kaveri, jonka kanssa peilata omaa lukukokemustaan”, kertoo kampanjan tuottaja, viestintäpäällikkö Mari Nieminen. ”Jokainen kokee kirjat omalla tavallaan. Näyttämällä nämä eroavaisuudet muistutamme, ettei ole yhtä oikeaa tapaa lukea.”

Äänikirjojen myötä monet ovat löytäneet uudelleen kirjojen pariin. Siksi Dekkarimafiassa on mukana sekä kokeneita, ammatikseen lukevia ja kirjoittavia että tuoreempia kirjoista kiinnostuneita vaikuttajia.

”Omasta lukukokemuksestaan puhumiselle voi olla suuri kynnys. Ajatellaan, että pitäisi olla klassikot luettuna ja osata jokin tietty kirjapuheen tapa, jotta kirjoista voisi puhua. Olemme pyrkineet vaikuttajayhteistyöllä madaltamaan tätä kynnystä, ja tulokset ovat olleet hyviä”, Nieminen jatkaa.

Dekkarimafian julkaisut ovat nähtävillä pääosin mafialaisten Instagram-tileillä ja jatkossa osin Tiktokissa. Julkaisut löytyvät myös #dekkarimafia-tunnisteella. Seuraajat voivat osallistua vaikuttajien luomaan keskusteluun ja jakaa omia dekkarivinkkejään #dekkarimafia-tunnisteen alla. Instagramin Stories-osiossa voi hyödyntää Dekkarimafian logoa. Sen on suunnitellut mm. Tuplakääk-podcastista tunnettu graafinen suunnittelija Enni Koistinen.

Werner Söderström Osakeyhtiöön kuuluvat kustantamot WSOY, Tammi, Johnny Kniga, Kosmos, Bazar, Docendo, Minerva, Crime Time ja readme.fi.