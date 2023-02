Dekkaristi Kari Haakana: Israelin kybertoimintaa on syytä tarkkailla

Tapa hänet ensin -kirjan kuvaamat tapahtumat ovat fiktiota, mutta tapahtumien esikuvat ja kirjassa kuvatut tekniikat pohjautuvat tosimaailman tapahtumiin ja tekniikoihin.



Erityisavustaja Jenni Eklund alkaa epäillä, että Suomen puolustusministeri pelaa likaista peliä. Samaan aikaan nuori hakkeri pyytää turvallisuuskonsultti Jari Karhulta apua. Joku haluaa hakkerin hallussa olevaa tietoa eikä kaihda mitään keinoja saadakseen haluamansa.

Berliinissä it-asiantuntija Roei Peretz kaapataan. Joku haluaa häneltä tietoja, joita ei pitäisi kenenkään tietää.



"Vaikka kirjani on fiktiota, oli hieman häiritsevää, kun käsikirjoitukseeni kirjoittamat asiat kuten Suomen aie ostaa ilmatorjuntajärjestelmä Israelista, keskustalaisen puolustusministerin yllättävä vaihdos toiseen ja hallituksen ministerin puhelimen väitetty hakkerointi putkahtivat otsikoihin. Alkoi tuntua siltä, että käsikirjoitus luikerteli käsikirjoituksen sivuilta todellisiksi uutistapahtumiksi", Kari Haakana kertoo.

Miksi Israel?

"Viime viikkoina on uutisoitu esimerkiksi israelilaisesta Demoman-yhtiöstä, jonka edustajat ovat kehuskelleet vaikuttaneensa useisiin vaaleihin ympäri maailmaa ja pystyvänsä murtautumaan poliittisten päättäjien sähköposteihin jälkiä jättämättä. Tietotekniikkaa seuraavana ihmisenä tämä tietysti kiinnostaa. Minua kiinnostivat myös israelilaisten teknologiayhtiöiden ja maan tiedusteluorganisaatioiden läheiset suhteet.

Törmäsin kirjaa suunnitellessani myös käsitteeseen kristillinen sionismi, ja ryhdyin tutkimaan asiaa."



Onko hakkerointi todella niin yleistä kuin kirjassasi kerrot?

"Toisin kuin esimerkiksi viime viikkojen omituisista ministerin puhelinhakkerointiväitteistä voisi päätellä, päättäjiin kohdistetut hakkerointiyritykset ovat ammattimaisia ja yleisiä. Niiden takana ovat yleensä valtiolliset toimijat tai näennäisesti yksityiset yritykset, joilla on läheiset yhteydet valtiollisiin toimijoihin."



Kari Haakana syntyi Imatralla, mutta asuu nyt Helsingissä. Hän on ollut pitkään töissä Ylellä. Tapa hänet ensin on hänen toinen rikosromaaninsa, esikoisdekkari Välitön uhka ilmestyi vuosi sitten. Haakana kuvailee haluavansa kirjoittaa kirjansa kuten The Wire – Langalla -tv-sarja, jossa jokainen jakso sijoittuu samaan maailmaan, vaikka päähenkilöt saattavat vaihtua.



Tapa hänet ensin on saatavilla paitsi kovakantisena kirjana myös äänikirjana. Huomionarvoista on, että sen uutissähkeosuudet lukee uutisankkuri Matti Rönkä, joka saa uutiset tuntumaan aidoilta. Muut osuudet lukee Unto Nuora.

Kari Haakana: Tapa hänet ensin

Saatavilla kovakantisena kirjana, e-kirjana ja äänikirjana.

Kirjan esittely

Vedos- ja haastattelupyynnöt: nora.varjama@aulakustannus.fi