Dekkariviikkoihin Liisa Näsin psykologinen jännäri Kovalla kädellä

Kovalla kädellä - psykologinen jännäri vallan väärinkäytössä läheisissä ihmissuhteissa

Liisa Näsin Kovalla kädellä (Basam Books 2020) on psykologinen jännäri, jonka teemana on vallan väärinkäyttö läheisissä ihmissuhteissa. Väkivalta ei katso sukupuolta: hakkaaja voi olla kuka tahansa, hakattu voi olla kuka tahansa. Mikä saa ihmisen alistumaan henkiselle, taloudelliselle ja fyysiselle väkivallalle? Miksi tappaminen on joillekin helpompaa kuin tapaaminen?