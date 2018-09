DeliVerde ottaa käyttöön ruokahävikkiä vähentävän salaattipussin

Salaattien ja yrttien laatutuottaja

DeliVerde on turkulainen perheyritys, joka on tunnettu laadukkaista yrteistään, salaateistaan ja vihanneksistaan. Tuotemerkin taustalla oleva Lindrothin puutarha on ollut jo usean vuoden ajan suunnannäyttäjä Suomessa ja se on palkittu laatutuottajana. Puutarhan toimintaa on kehitetty jo yli kaksikymmentä vuotta, jotta kaikilla olisi mahdollisuus laadukkaaseen ja ravintopitoiseen ruokaan. Laadukkaat vihannekset, yrtit ja salaatit kuuluvat kaikille!

DeliVerden tuotteet ovat valtakunnallisessa myynnissä K-Citymarketeissa, Prismoissa, K-Supermarketeissa, Stockmannin Herkuissa sekä valikoiduissa S-ryhmän muissa kaupoissa. Lisäksi DeliVerde tekee yhteistyötä monien Suomen parhaiden ravintoloiden, kuten Olon, Savoyn ja Kaskiksen kanssa.

www.deliverde.fi