Demarinaiset: Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on ennaltaehkäistävä ja -estettävä tehokkaasti

Tasa-arvojärjestö UN Womenin mukaan 47 prosenttia yli 15- vuotiaista suomalaisista naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa ja joka kolmannessa tapauksessa tekijä on uhrin nykyinen tai entinen kumppani. Vuoden 2020 aikana lähisuhdeväkivaltarikosten määrä kasvoi 7 prosenttia ja rikoksen uhreista 77 prosenttia oli naisia. Edellä mainitut luvut ovat musertavia ja on myös otettava huomioon, miten tilastojen ulkopuolelle jää tapauksia, jotka eivät ole päätyneet viranomaisten tietoon.

"Hyvinvointialueiden tuottamat palvelut toimivat ihmisten arjen turvaajina elämän eri vaiheissa. Näin ollen myös hyvinvointialueiden on toimessaan huomioitava naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen ja ennaltaehkäisy,” Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kommentoi.

Tulevilla hyvinvointialueilla on velvollisuus noudattaa Suomen ratifioimia ihmisoikeussopimuksia ja edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Yksi näistä sopimuksista on Istanbulin sopimus, joka on Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Hyvinvointialueilla tulee olla tehokkaita hoito- ja palvelukokonaisuuksia väkivallan uhreille ja väkivallalle altistuneille sekä apua tekijöille väkivallasta irrottautumiseen. Lisäksi on keskeistä, että hyvinvointialueet sisällyttävät strategiaansa myös suunnitelman lähisuhdeväkivallan torjumiseksi.

”Väkivallaton elämä on jokaisen oikeus ja keskeinen osa ihmisten hyvinvointia. Meidän on edistettävä sellaisia ennaltaehkäiseviä toimia, jotta tämä tavoite toteutuisi,” Tuppurainen päättää.