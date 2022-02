Demarinaiset: Seisomme Ukrainan tukena

On vaikea uskoa, että 2020-luvulla joudumme näkemään sodan kauhut Euroopassa. Vaikka Venäjä on valinnut häikäilemättömän väkivallan, sodan ja valheiden tien, meidän keinomme perustuvat aina demokratian- ihmisoikeuksien- ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiselle.

-Ukrainan taistelu demokratian ja oikeusvaltion puolesta on myös meidän asiamme. Ukraina on valinnut demokratian ja me seisomme tässä Ukrainan tukena. Venäjä on yksin vastuussa väkivallasta ja sen tulee perääntyä” ,Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen painottaa.

Nyt on aika osoittaa solidaarisuutta ja yhteisvastuuta Ukrainan tilanteeseen. Suomen on lähetettävä Ukrainaan humanitaarista apua ja oltava valmiudessa vastaanottaa sotaa pakenevia. Sodan kauhuista kärsivät etenkin naiset, lapset, vammaiset ja muut haavoittuvaisessa asemassa olevat. Suomalaiset ovat valmiita toivottamaan tervetulleiksi sotaa pakenevia.

“Diplomatian tie on ainoa kestävä tie. Venäjän on laskettava aseet, ilman rauhaa ei pystytä rakentamaan kestävää tulevaisuutta”, Tuppurainen päättää.