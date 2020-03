Demarinaiset: Vihapuhe horjuttaa demokratiaa

Demarinaiset: Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi suurimmista ihmisoikeusloukkauksista Suomessa 24.11.2019 19:00:00 EET | Tiedote

Maanantaina vietetään YK:n kansainvälistä päivää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Naisiin kohdistuva väkivalta on niin kansainvälisesti, kuin Suomessakin vakava ongelma. EU:n perusoikeusvirasto FRA:n mukaan Suomessa 47% yli 15- vuotiaista naisista on kokenut fyysistä tai/ja seksuaalista väkivaltaa. Kolmasosa väkivaltaisuuksien aiheuttajista on ollut oma puoliso tai seurustelukumppani. Lisäksi tyypillistä väkivallan uhreille on rikosten toistuvuus.