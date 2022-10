Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ehdolle eduskuntavaaleihin Oulun vaalipiiristä

”Haen kansanedustajan valtakirjaa tulevalle vaalikaudelle, ja motivaationi on korkealla. Sanna Marinin hallituskaudella olemme saaneet aikaiseksi paljon uudistuksia tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen Suomen ja pohjoisen hyväksi, mutta työnsarkaa riittää yhä. Tässä työssä haluan olla mukana.” sanoo Tuppurainen.

Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen on johtanut Demarinaisia määrätietoisesti usean vuoden ajan. Sanna Marinin hallituskaudella hän on edistänyt useita tärkeitä tasa-arvoon liittyviä tulevaisuustekoja. Marinin hallitus on tehnyt lukuisia päätöksiä, joilla parannetaan naisten asemaa kodin arjessa ja työelämässä. Panostukset lapsiperheiden tukeen ja vanhusten hoitoon ja hoivaan, naisten itsemääräämisoikeuden lisääminen sekä seksuaalirikoslain uudistaminen ovat Tuppuraisen mukaan keskeisiä vaalikauden saavutuksia.

Työtä kaikkia suomalaisia hyödyttävän tasa-arvoisen yhteiskunnan eteen tarvitaan yhä. Tulevalla vaalikaudella viimeistellään esimerkiksi hyvinvointialueiden toimeenpano ja uudistetaan sosiaaliturvaa. Työssä on tarkoin tunnistettava tasa-arvovaikutukset. Siksi Demarinaiset tervehtii ilolla puheenjohtaja Tuppuraisen ja kaikkien muiden demarinaisten eduskuntavaaliehdokkuuksia ympäri Suomen.

Edellisissä 2019 eduskuntavaaleissa valittiin 94 naista eduskuntaan. Nyt on aika rikkoa tämäkin lasikatto ja valita ainakin 100 naista eduskuntaan. Naisen paikka on politiikassa!