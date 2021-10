Demarinaisten tasa-arvotyö palkinto 2021 Plan International Suomelle

- Plan International Suomi tekee arvokasta ja merkittävää tasa-arvotyötä tyttöjen oikeuksien eteen niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Jokainen lapsi ansaitsee hyvän ja turvallisen arjen. Plan International Suomi edistää juuri lasten ja nuorten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, painottaa Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.





– Keskitymme erityisesti tyttöjen oikeuksien edistämiseen, koska tytöt kohtaavat edelleen ympäri maailmaa syrjintää ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tyttöjen aseman parantaminen on paitsi ihmisoikeuskysymys myös viisasta. Kaikki voittavat, kun tasa-arvo toteutuu ja yhteiskunnat saavat käyttöön tyttöjen kyvyt.

Tämä palkinto motivoi meitä jatkamaan työtämme oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Tasa-arvo ei toteudu täydellisesti vielä missään, joten työtä ja tukea sille tarvitaan vielä pitkään, Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen sanoo.





Plan International Suomi on lisännyt tietoisuutta tyttöjen oikeuksista erilaisin kampanjoin. Yksi esimerkki tällaisesta työstä on #eihymyilytä – kampanja, johon tarttui myös moni kuntavaaliehdokas. Plan International Suomi on myös herättänyt keskustelua tyttöjen oikeuksien toteutumisesta tutkimustiedon kautta. Esimerkiksi viime vuonna julkaistu raportti tyttöjen kokemasta verkkohäirinnästä on paitsi tuonut hälyttävän ilmiön entistä näkyvämmäksi, myös lisännyt tietoamme tästä vakavasta ongelmasta. Vuonna 2021 Plan International Suomen tyttöjen päivän teema on tyttöjen oikeus tietoon.





- Tasa-arvotyö palkinto jaetaan Demarinaisten entisen puheenjohtajan Miina Sillanpään hengessä. Myös Sillanpää aikanaan toimi edistyksellisenä tasa-arvon ja tyttöjen oikeuksien puolustajana. Tämän vuoksi palkinnon ensimmäisenä tahona on mielekästä palkita Plan International Suomi, Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja Emmi Lintonen päättää.