Demarinuoret: Faktat tiskiin vaalien siirtämisestä!

Oikeusministeriön mukaan huhtikuun kuntavaalit on päätetty siirtää kesäkuun 13. päivään. Päätös ei ollut yksimielinen, sillä kahdeksan puoluetta yhdeksästä kannatti siirtoa. Demarinuoret pitää päätöstä äärimmäisen harmillisena, mutta terveysturvallisuuden kannalta välttämättömänä. Tilanteen luonteesta johtuen järjestö peräänkuuluttaa kuitenkin ehdottoman avointa ja suoraselkäistä viestintää.

Kannanotto, vapaa julkaistavaksi heti.

Oikeusministeriön mukaan huhtikuun kuntavaalit on päätetty siirtää kesäkuun 13. päivään. Päätös ei ollut yksimielinen, sillä ministeriön mukaan kahdeksan puoluetta yhdeksästä kannatti siirtoa. Tilanne on poikkeuksellinen paitsi itse siirron vuoksi, mutta myös siksi, että vaaleihin liittyvät päätökset on yleensä pyritty tekemään yksimielisesti.

“Vaalien siirtäminen ilman puolueiden yksimielisyyttä on juuri nyt asia, joka tässä pelottaa kaikista eniten. Tämä jos mikä, on omiaan lietsomaan epäluottamusta demokratiaa ja vapaita vaaleja kohtaan. Ei tarvitse katsoa kovin pitkälle taaksepäin nähdäkseen, millaista bensaa siirto voi olla salaliittoteorioiden liekkeihin”, huokaa Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto.

Demarinuoret pitää päätöstä äärimmäisen harmillisena, mutta terveysturvallisuuden kannalta välttämättömänä. Suomi ei ole päätöksensä kanssa yksin, sillä globaalisti pandemian aikana eri maissa on siirretty yli 70 vaaleja. Tilanteen luonteesta johtuen järjestö peräänkuuluttaa kuitenkin ehdottoman avointa viestintää.

“On oikeutettua hämmästellä, kuinka näin suuri päätös tehdään vasta juuri ennen ehdokasasettelun päättymistä. Päättäjien on kyettävä kertomaan sekä päätöksen taustoista että siitä, kuinka vaalit kesäkuussa toteutetaan. Oikeus saada tietoa on olennainen osa luottamusta - ja ilman luottamusta, ei voi olla demokratiaa”, jatkaa Perholehto.

Vaikka vaalien ajankohta on nyt lukittu, liittyy niiden toimittamiseen yhä lukuisia kysymyksiä. Demarinuoret kantaa erityistä huolta siitä, millaisin toimin turvataan siirron mahdolliset haittavaikutukset nuoriin, pienituloisiin ja ensikertalaisehdokkaisiin.

“Nuoret ovat olleet vaaleista toiseen täysin aliedustettu ryhmä. Ehdokkuuttaan pohtivien nuorten edessä on aina monenlaisia kysymyksiä, mutta ylitsepääsemättömäksi esteeksi voi nousta kampanjoinnin kalleus. Toivomme, että tähän haasteeseen kyetään löytämään ratkaisuja”, päättää Perholehto.

Lisätiedot

Pinja Perholehto

puheenjohtaja

pinja.perholehto@demarinuoret.fi

p. 040 0596 521