Demarinuoret: Julkisen talouden kestävä sopeutussumma ensi vaalikaudella noin 2 miljardia euroa

Demarinuorten Perholehto: Keskusta on yksi Suomen ympäristövihamielisimmistä puolueista 29.11.2022 12:51:39 EET | Tiedote

Keskusta on kunnostautunut hallituksen rivien horjuttajana. Aiemmin suurta keskustelua herätti puolueen toiminta saamelaiskäräjälain osalta. Viimeisimpänä tulilinjalle on joutunut hallituksen toukokuussa linjaama luonnonsuojelulaki. Demarinuorten Perholehto pitää Keskustan toimintaa epäisänmaallisena oman edun tavoitteluna, joka murentaa politiikan uskottavuutta. ”Keskustan pakka on levällään kuin Jokisen eväät. Puolue ei näytä enää itsekään tietävän, ovatko he hallitus- vai oppositiopuolue. Surullisinta tässä on, että upporikasta ja rutiköyhää pelataan sekä ihmisoikeuksien että luonnon kantokyvyn kustannuksella”, puuskahtaa Demarinuorten puheenjohtaja Perholehto. Luontokato ja ilmastonmuutos uhkaavat koko ihmiskunnan tulevaisuutta. Demarinuorten mukaan jokaisen vastuullisen puolueen tulisi pyrkiä politiikallaan siihen, että luontokato pysäytetään vuoteen 2025 mennessä. “Viimeistään luonnonsuojelulakia vastaan valiokunnissa äänestäminen osoittaa, että Keskusta kuuluu Suomen ympäristövi