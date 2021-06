Demarinuoret: Neulanvaihtopisteet kuntoon ja käyttöhuoneet kokeiluun!

Demarinuoret: Aamupala kuuluu kaikille - lapsilisät indeksiin! 31.5.2021 13:39:15 EEST | Tiedote

Kohu pääministerien aamiaisedusta on kasvanut yli mittasuhteidensa. Etu on ollut vakiintunut käytäntö, johon viranhaltijat ovat ohjeistaneet. On hyvä, että päättäjien rahankäyttöä ruoditaan, mutta Marinin syyttäminen asiasta on kohtuutonta. Tuomitsemme pääministerin mustamaalaamisen ja vaadimme sen sijaan puuttumaan eriarvoisuuteen, jota kohu on nostanut esiin. Erityisesti lapsiperheköyhyys on lisääntynyt pandemian myötä. Demarinuoret vaatii, että lapsilisät sidotaan indeksiin ja jokaisessa Suomen kunnassa pilotoidaan maksutonta aamiaista.