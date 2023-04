Demarinuoret: Petteri, muistathan, että Suomi tarvitsee maahanmuuttoa

– Suomessa on pula työvoimasta, etenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisista. Pelkästään sairaanhoitajia, lähihoitajia ja sosiaalityöntekijöitä puuttuu lähes 30 000. Sosiaali- ja terveysala pitää saada pois palkkakuopasta ja työoloja tulee parantaa, mutta aina kyse ei kuitenkaan ole edes rahasta. Emme voi vastata uskottavasti kysymyksiin palvelulupausten toteuttamisesta, jos meillä ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi työntekijöitä, toteaa Demarinuorten varapuheenjohtaja Emilia Kangaskolkka.

Suomen pitää olla houkutteleva vaihtoehto ulkomaiselle työvoimalle. Mitä nopeammin ulkomaiset työntekijät pääsevät kiinni työhön, sitä paremmin he myös integroituvat suomalaiseen yhteiskuntaan.

– Tutkintojen kansainvälistä tunnustamista tulee parantaa ja pysyvän työ- ja koulutusperäisen oleskeluluvan saanti saisi kestää korkeintaan kuukauden. Ulkomaisen työvoiman kielitaitovaatimuksia tulee arvioida myös kriittisesti. Jos työntekijä sitoutuu aktiivisesti kotimaisten kielten opiskeluun, hänellä tulisi olla oikeus vastaanottaa töitä julkiselta sektorilta, paaluttaa Kangaskolkka.

Kokoomuksella on näytön paikka siinä, miten se pitää kiinni suomalaisten työmarkkinoiden toimivuudesta ja yritysten toimintamahdollisuuksista.

– Työllisten määrän lisääminen kaikin keinoin on keskeistä paitsi hyvinvointivaltion tulevaisuudelle, myös riittävän ja osaavan työvoiman saamiseksi yritysten tarpeisiin. Tulevaisuuden talouskasvu ja taloudellinen toimeliaisuus edellyttävät työperäisen maahanmuuton lisäämistä. Kokoomus ei saa syödä tulevaisuuden hyvinvoinnin kivijalkaa taipumalla perussuomalaisten painostukseen, toteaa Demarinuorten varapuheenjohtaja Kimi Uosukainen.

– Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on todennut hallitukseen menemisen ehdoksi maahanmuuton kiristämisen. Ilman maahanmuuttoa Suomen väestömäärä kuitenkin vähenisi eikä kasvaisi. Tämä on suuri riski suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuudelle. Ulkomaisen työvoiman saanti Suomeen on yksi olennaisimpia kysymyksiä tulevalla hallituskaudella, toteaa Kangaskolkka.