Demarinuoret puoliväliriiheen: Hallitus, älkää unohtako nuoria työmarkkinoilla!

Kun talous sakkaa, jäävät nuoret usein ensimmäisinä kelkasta. Tämä näkyy myös koronakriisissä. Sillä, että työura ei käynnisty edes alussa, voi olla kauaskantoisia vaikutuksia. Pahimmillaan työmarkkinoiden ulkopuolelle jääminen muodostaa ikäluokan tulevaisuutta määritteleviä sukupolvikokemuksia.

“Tuntuu, että suurimmat työllisyystoiveet on laitettu yli 55-vuotiaiden työllistymiseen, vaikka ikäluokkien pienentyessä nuorten rooli korostuu. Meillä on edessä pitkä työura ja rahoitettavana hyvinvointivaltion tulevaisuus. Se on jo itsessään haasteellista, mutta kriisin vaikutukset opintoihin ja talouteen lisäävät vaikeuskerrointa”, toteaa Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto.