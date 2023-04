Demarinuoret: SDP:n 18–29-vuotiaat ehdokkaat keräsivät eniten ääniä nuorista ehdokkaista – moni läpimenijä Demarinuorten entistä johtoa

– Meidän 18–29-vuotiaat ehdokkaat keräsivät eniten ääniä nuorista ehdokkaista. Vaalin tulos osoittaa, että nuoriin sosialidemokraatteihin luotetaan tulevien vuosikymmenten varalle. Puolueen on jatkossakin tartuttava härkää sarvista merkittävimpien tulevaisuuskysymysten, kuten osaajapulan, hyvinvointivajeen ja ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi. Niistä ei sovi antaa periksi, kommentoi Demarinuorten varapuheenjohtaja Emilia Kangaskolkka.

Eduskuntaan valituista nuorista sosialidemokraateista Gebhard on ollut aktiivinen toimija Demarinuorissa ja johtanut vuosien 2018–2021 välillä Nuorisoalan kattojärjestö Allianssia. Peltonen on ollut Demarinuorten varapuheenjohtaja kaudella 2016–2018. Perholehto toimi Demarinuorten varapuheenjohtajana kauden 2018–2020 ja on sittemmin johtanut Demarinuoria liiton puheenjohtajana syksystä 2020 alkaen.

Lisäksi kansanedustajiksi valittiin muun muassa kaksi Demarinuorten entistä puheenjohtajaa, Tarja Filatov ja Joona Räsänen sekä varapuheenjohtajana toiminut puolueen puheenjohtaja Sanna Marin.

– Demarinuoret on kasvattijärjestö, jossa poliittista vaikuttamista pääsee opettelemaan asiantuntevalla otteella ja ponnistamaan yhteiskunnallisesti merkittäviin tehtäviin. Meillä on tilaa kasvaa, oppia ja onnistua. Nyt on oikea aika liittyä Demarinuoriin ja puolueeseen, rohkaisee Demarinuorten pääsihteeri Sara Salonen.