Demarinuoret: Teknologiateollisuuden päätös on märkä rätti vasten palkansaajien kasvoja!

Teknologiateollisuuden tuore päätös irtautua valtakunnallisista työehtosopimusneuvotteluista on karua jatkumoa Metsäteollisuuden aiemmalle ilmoitukselle. Demarinuoret pitää kehityssuuntaa huolestuttavana sillä, suomalainen sopimusyhteiskunta on tuonut merkittävää vakautta sekä kansantaloudelle että laajemmin yhteiskunnalle.

“Vanha viisaus sopimisen kulttuurista tuntuu nyt kadonneen. Tilalle on noussut pyrkimys hyödyntää poikkeustilannetta jopa härskisti. Siinä missä valtio on turvannut yritysten toimintaa sekä taloudellisesti että lakimuutoksin, on Teknologiateollisuuden viesti lähinnä märkä rätti vasten palkansaajien ja työttömien kasvoja”, toteaa Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto.