Demarinuoret tukee Matias Mäkystä SDP:n varapuheenjohtajaksi

Demarinuorten liittohallitus päätti kokouksessaan 18.7.2020 tukea kansanedustaja Matias Mäkysen valintaa SDP:n varapuheenjohtajaksi.

Matias Mäkynen on 29-vuotias ensimmäisen kauden kansanedustaja, joka on työskennellyt aiemmin Demarinuorten poliittisena sihteerinä. Hän on toiminut myös Demarinuorten liittohallituksen jäsenenä, Länsi-Suomen Demarinuorten puheenjohtajana sekä muutenkin laajalti Demarinuorten toiminnassa.

Toimiessaan Demarinuorten poliittisena sihteerinä Mäkynen vastasi Demarinuorten Yleisturva-sosiaaliturvamallin valmistelusta ja on ollut vaikuttamalla merkittävästi siihen, että Yleisturva on nykyään SDP:n sosiaaliturvamalli. Kansanedustajana Mäkynen on ollut vaikuttamassa moniin Demarinuorten tärkeinä pitämiin asioihin kuten mielenterveyspalveluiden kehittämiseen.



SDP saisi Mäkysestä osaavan ja nuoren, mutta kokeneen vaikuttajan puoluejohtoon. Demarinuorten liittohallitus esittää, että Matias Mäkynen valitaan SDP:n varapuheenjohtajaksi Tampereen puoluekokouksessa 22.-24.8.2020.