Demarinuoret: Yhteistyöryhmät eivät riitä - verkkokalastus on kiellettävä pikaisesti Saimaalla saimaannorpan levinneisyysalueella

Demarinuoret: Hyönteiskato on pysäytettävä pikaisesti! 15.2.2019 10:47:33 EET | Tiedote

Demarinuoret vaatii nopeita toimenpiteitä hyönteisten joukkotuhon pysäyttämiseksi. Keskeisten pölyttäjähyönteisten, kuten mehiläisten ja kimalaisten kantojen taantumisesta on puhuttu jo useita vuosia. Tuoreen tutkimuksen perusteella on kuitenkin vakavia viitteitä siitä, että tilanne on pahempi kuin on ymmärretty.