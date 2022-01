Demarinuorten Perholehto: Huumeiden käyttäjien kuolemilta suljetaan silmät - käyttöhuoneiden pilotointiin annettava lupa

‒ Huumekriisiin puuttumisen tulppana on ummehtunut keskusteluilmapiiri. Esimerkiksi valvottuja huumeiden käyttöhuoneita on vastustettu usein olemattomin perustein, vaikka niiden käyttöönotolla voitaisiin ehkäistä yliannostuskuolemia ja pistoinfektioita, sekä ohjata käyttäjiä muun avun piiriin. Kun käyttöhuoneiden pilotointia puoltaa nyt myös THL, ei jäljellä ole yhtäkään syytä jättää kokeilua aloittamatta, linjaa Perholehto.



Helsingin kaupunki on esittänyt valtioneuvostolle jo vuonna 2019 lakialoitetteen, jotta kaupunki voisi pilotoida valvottua huumeiden pistotilaa. Valtioneuvosto ei ole toistaiseksi antanut aloitteeseen vastausta.



‒ Helsinki on ollut inhimillisemmän päihdepolitiikan kannalta aikaansa edellä. Valtioneuvoston tulisi antaa kaupungille mahdollisuus käyttöhuoneiden pilotointiin erillislain avulla. Yksikin huumekuolema on liikaa ja siksi toimiin on tartuttava nyt, Perholehto vaatii.