Demarinuorten Perholehto: Maanpuolustus ei ole vain miesten työtä

Hallitus on antanut lakiesityksensä asepalveluksen sujuvoittamiseksi. Tavoitteena on aikaistaa naisten vapaaehtoiseen palvelukseen hakemista ja mahdollistaa valintatilaisuuden järjestäminen kutsuntojen kanssa samanaikaisesti. Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto katsoo, että muutosten vaikutus asevelvollisten yhdenvertaisuuteen on silti minimaalinen.

Kuva: Demarinuoret /Jenni Lang

— Nyt jätetyt lakiesitykset ovat vasta näpertelyä. Järjestelmän tasa-arvoistamisen kannalta vähintä olisi varmistaa, että samansisältöiset kutsunnat koskevat koko ikäluokkaa ja että terveystarkastuksiin liittyvät käytännöt ovat yhdenvertaisia. Lisäksi yhteistupakokeilu tulisi vakiinnuttaa pysyväksi, tilittää Perholehto.



Hallituksen antamien esitysten lisäksi yleisen asevelvollisuuden kehittämistä selvittämään on asetettu parlamentaarinen komitea. Komitean on määrä päättää työnsä lokakuun loppuun mennessä. Ympäripyöreyksien sijaan Perholehto vaatii tuloksilta konkretiaa, joka täydentää hallituksen lakiesityksiä.



— Usein sanotaan, että ei pitäisi olla miesten ja naisten töitä, mutta käytännössä sotimista pidetään miesten vastuuna. Naiset eivät saa tietoa asepalveluksesta tai opi samoja asioita maamme puolustuksesta. Parlamentaarisen komitean tulee uskaltaa visioida järjestelmän kehittämistä rohkeasti. Muutoin kokonaisuus jää auttamatta torsoksi, jatkaa Perholehto. Nykyisellään jopa kolmannes alle 30-vuotiaista miehistä jättää varusmiespalveluksen suorittamatta. Asevelvollisuuden laajentaminen tulevaisuudessa koskemaan koko ikäluokkaa lisäisi yhdenvertaisuutta sekä takaisi paremmin reserviin koulutettavien määrän. — Suomi tarvitsee motivoituneimmat ja soveltuvimmat henkilöt palvelukseen ‒ ei vain miehiä. Tulevaisuudessa ainoa kestävä tapa uudistaa järjestelmää on siirtyä kohti tasa-arvoista kansalaispalvelusta. Sillä olisi positiivinen vaikutus maanpuolustustahtoon, mutta ennen kaikkea se lisäisi asepalveluksen suorittavien naisten määrää, päättää Perholehto.

