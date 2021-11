Demarinuorten Perholehto: Miksi Kokoomus ei ole huolissaan sosiaalisesta velasta?

Demarinuorten Perholehto: Maanpuolustus ei ole vain miesten työtä 22.10.2021 11:26:51 EEST | Tiedote

Hallitus on antanut lakiesityksensä asepalveluksen sujuvoittamiseksi. Tavoitteena on aikaistaa naisten vapaaehtoiseen palvelukseen hakemista ja mahdollistaa valintatilaisuuden järjestäminen kutsuntojen kanssa samanaikaisesti. Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto katsoo, että muutosten vaikutus asevelvollisten yhdenvertaisuuteen on silti minimaalinen.