Demarinuorten Perholehto: Nuorisorikollisuudelle oma erikoissyyttäjä

‒ Marinin hallitus on pyrkinyt vahvistamaan nuorten hyvinvointia ja siten puuttunut nuorisorikollisuuden juurisyihin. Tämä on jatkossakin keskeistä. Pehmeiden keinojen rinnalla on silti varmistettava, että rikoksiin syyllistyneet nuoret ja nuoria rikolliseen toimintaan rekrytoivat henkilöt kantavat vastuunsa, kommentoi Perholehto.



Vaikka rangaistukset eivät yksin ole omiaan kitkemään nuorisorikollisuutta, on oikeuslaitoksen toiminnan ja riittävän resursoinnin turvaaminen keskeinen osa sisäisen turvallisuuden kokonaisuutta. Mitä nopeammin toimintaketju aina rikoksesta ja kiinnijäämisestä kohti tuomioistuinkäsittelyä saadaan läpikäytyä, sitä tehokkaampi vaikutus on.

‒ Nuorisorikollisuus ja syyt sen taustalla ovat valtavan moninaisia. Kannustamme siksi selvittämään, voisiko nuorisorikollisuudesta vastaavan erikoissyyttäjän asettaminen tuoda kokonaisuuteen tehokkuutta. Samalla olisi tarpeen kehittää nykyisin alikäytettyä nuorisorangaistusta, esittää Perholehto.



Demarinuorten mukaan Suomessa tulee lisäksi panostaa rikolliselle polulle ajautuneiden nuorten tukea, kuntoutusta ja jälkihoitoa.



‒ Vastuulliseen politiikkaan kuuluu aina ajatus siitä, että rakennamme myös väylän ulos rikollisuudesta. Nuoret rikoksentekijät tarvitsevat monialaisia tukitoimia sekä kannustusta siihen, ettei menneisyyden tarvitse määrittää koko loppuelämää, Perholehto päättää.