Demarinuorten Perholehto: On aika lopettaa turvealan keinotekoinen hengittäminen - tuotannon alasajoon selkeä aikataulu

- Ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa on kyettävä katsomaan pitkälle ja ennakoimaan. Nyt tulee sopia selkeästi, milloin turpeenpoltto loppuu. Kun turvealan alasajo tehdään hallitusti, kykenee elinkeinoelämä suunnittelemaan uusia investointeja ja samalla myös työntekijöiden aseman turvaaminen muutoksessa paranee. Herran haltuun markkinoilla on aina huonompi vaihtoehto kuin hillitty alasajo, Perholehto toteaa.

Perholehto muistuttaa, että ilmastopaneeli IPCC luokittelee turpeen päästöt fossiilisten polttoaineiden kanssa samaan luokkaan.

- Turpeen polttaminen on huono vaihtoehto ilmastolle, eikä se olisi ilman verotukia edes kilpailukykyistä liiketoimintaa. Keskustelu turpeen uusiutuvuudesta on täysin absurdi. Uusiutuvaa pintaturvetta ei voi käyttää useampaan tuhanteen vuoteen energian tuotannossa ja energiaturpeen keräämiseksi täytyy aina avata uusia turvekenttiä. Nyt on aika lopettaa alan keinotekoinen hengittäminen, Perholehto linjaa.