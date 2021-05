Demariopiskelijat: Osaamistason nosto vaatii määrän lisäksi laatua.

Ehkäisy maksuttomaksi opiskelijoille iästä riippumatta. 4.5.2021 14:29:44 EEST | Tiedote

Kunnissa on viimeaikoina puhuttu entistä enemmän siitä, pitäisikö ehkäisyn olla maksuton nuorille. Jossain kunnissa tarjotaan jo nuorille ilmainen ehkäisy, mutta yhä eniten on kuntia, joissa maksuton ehkäisy on jäänyt vain puheen tasolle, jos sitäkään. Myös kunnissa, joissa se on maksutonta, päättyy maksuton ehkäisy tietyn iän, yleensä 20 tai 25 ikävuoden, jälkeen. Tässä vaiheessa monet ihmiset aloittavat opiskelemaan tai opiskelevat, jolloin toimeentulo on tiukoilla. Nuorten maksuton ehkäisy tuleekin ottaa käyttöön valtakunnallisesti ja laajentaa myös opiskelijoille ikään riippumatta. Ennen kaikkea ehkäisy on hyvinvointiteko. Ehkäisystä puhuminen ja sen käyttäminen lisää myös tietoisuutta turvallisesta seksistä. Ehkäisyn ansiosta muun muassa seksitaudit ovat vähentyneet merkittävästi. Tämän lisäksi ehkäisy mahdollistaa myös muun muassa sen, että abortit ovat vähentyneet ja kuukautiskivut, jotka voivat olla erittäin kivuliaita, vähenevät. “Ehkäisy on avannut uusia ovia ja mahdollisuuks